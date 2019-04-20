В Казахстане предложили разрешить рекламу слабоалкогольной продукции в СМИ

Нур-Султан. 19 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане планируется снять запрет на рекламу слабоалкогольной продукции в СМИ, сообщила вице-министр информации и общественного развития РК Нургуль Мауберлинова, передает Kazakhstan Today.

Снятие запрета на рекламу слабоалкогольной продукции в СМИ - это пиво, пивной напиток, вино. Основная цель предлагаемой нормы - это поддержка отечественных СМИ, так как многие субъекты средств массовой информации существуют за счет рекламных средств. Однако законом "О рекламе" установлен запрет на рекламу алкогольной продукции, который действует с 2004 года. При этом в странах ЕАЭС, в частности в РФ, Беларуси, Армении, Кыргызстане реклама слабоалкогольной продукции в СМИ не запрещена. Таким образом, эта ситуация создает неравные условия как для отечественных производителей алкогольной продукции, так и для отечественных СМИ", - сказала Мауберлинова на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности, пишет Kazpravda.kz .

По ее словам, в этой связи с учетом международного опыта предлагается снять запрет.

Для телеканалов реклама будет разрешена с 22.00 до 06.00 по местному времени. При этом полный запрет рекламы будет в праздничные и в выходные дни. Для печатных изданий, за исключением детских и религиозных, будет разрешена реклама с учетом следующих требований: для газет - не должна размещаться на первой и последней полосах, для журналов - не должна размещаться на первой и последней полосах, а также на обложках", - добавила она.

В то же время Мауберлинова отметила, что продвижение популяризации здорового образа жизни среди населения страны является одним из главных приоритетов госинформполитики.

В этой связи наряду со снятием запрета законопроектом предлагается вести меры профилактического характера. Реклама слабоалкогольной продукции в каждом случае должна будет сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления. Причем такому предупреждению должно быть отведено не менее 10% рекламной площади пространства. Реклама не должна будет содержать анимацию и мультипликацию. Хочу подчеркнуть, что демонстрироваться будет не продукт, а товарная марка и наименование. В свою очередь, снятие запрета должно положительно отразиться на отечественных СМИ и производителях", - заключила вице-министр.

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