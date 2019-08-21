Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане принят комплекс мер по сдерживанию цен на социально значимые товары, передает Kazakhstan Today.

В целях стабилизации и сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары и поэтапного устранения причин их роста разработан комплекс мер, вступивший в силу 16 августа текущего года. План предусматривает возможность отечественных производителей размещать свои товары во всех торговых объектах, ограничение торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары не более 15%, а также запрет на взимание вознаграждения с поставщиков, сдерживание сезонного роста цен на 4 основные товарные позиции (лук, картофель, морковь, капуста), сообщает портал primeminister.kz

Наряду с этим, регионы обеспечат строительство оптово-распределительных центров, торговых объектов и модернизацию рынков.

Премьер-министр Аскар Мамин напомнил, что глава государства на недавнем совещании в Акорде подчеркнул важность вопроса сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары.

Акимы должны держать вопрос по недопущению роста цен на особом контроле и вести ежедневный мониторинг, принимая оперативные меры. Акиматам поручено ускорить работы по утверждению типовых региональных правил реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и заблаговременно приступить к закупке продукции в стабфонды. На счетах и депозитах СПК имеется 3,7 млрд тенге для осуществления закупочных интервенций", - подчеркнул Мамин.

По его словам, в целях дальнейшего повышения эффективности работы стабфондов необходимо провести ревизию их деятельности, переформатировать работу и оперативно осуществить закуп для проведения товарных интервенций. Также поручено разработать программу по производству 10 наиболее социально значимых продуктов. Это станет важным фактором сдерживания цен.

Глава кабмина поручил Министерству торговли и интеграции РК в кратчайшие сроки обеспечить разработку единой онлайн-платформы. С помощью данной системы граждане смогут в онлайн-режиме отслеживать цены на социально значимые продовольственные товары в разрезе регионов и конкретных магазинов, а также принимать непосредственное участие в мониторинге цен.

Как сообщалось ранее, согласно статданным, цены на продовольственные товары за семь месяцев текущего года (июль 2019 года к декабрю 2018 года) увеличились на 6%, непродовольственные - на 2,4%, а на платные услуги снизились на 0,7%.

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