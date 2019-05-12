В Казахстане приостановили действие свидетельств о госрегистрации четырех производителей борной кислоты

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Комитет охраны общественного здоровья Минздрава РК издал приказы о приостановлении действия разрешительных документов нескольких производителей борной кислоты, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве пояснили, что действия свидетельств о государственной регистрации приостановлены "в связи с поступившей информацией о риске здоровью человека от борной кислоты, а также в связи с отзывом научных отчетов, ранее выданных филиалом Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения РК на дезинфицирующие средства "Борная кислота".

В частности, сроком на 3 месяца приостановлено действие: 1) свидетельства о государственной регистрации средства дезинфицирующего "Борная кислота (кожный антисептик)" изготовителя ЗАО "ФП "Мелиген", Ленинградская область, Российская Федерация; 2) свидетельства о госрегистрации дезинфицирующего средства (кожный антисептик) "Борная кислота порошок" изготовителя ООО "Рускерн", Москва, Российская Федерация; 3) свидетельство о госрегистрации дезинфицирующего средства (кожный антисептик) "Борная кислота" изготовителя ОАО "ФЛОРА КАВКАЗА", Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация; 4) свидетельство о госрегистрации средства дезинфицирующего (кожный антисептик) "Борная кислота, порошок" изготовителя ООО "Самарская фармацевтическая фабрика", Самара, Российская Федерация.

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