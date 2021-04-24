В Казахстане приостановлена деятельность 8 авиакомпаний

НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - По результатам проверок приостановлена деятельность 8 авиакомпаний, не соблюдающих требования по безопасности полетов, в том числе авиакомпания "Бек Эйр", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает комитет гражданской авиации, в сфере безопасности полетов и авиационной безопасности авиационной администрацией в 2020 году проведено:

65 инспекционных проверок;

9 сертификаций авиакомпаний;

17 аудитов в сфере аэронавигации;

31 сертификация аэродромов;

19 инспекционных проверок аэродромов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства