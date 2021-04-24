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В Казахстане приостановлена деятельность 8 авиакомпаний

23.04.2021 18901
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - По результатам проверок приостановлена деятельность 8 авиакомпаний, не соблюдающих требования по безопасности полетов, в том числе авиакомпания "Бек Эйр", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает комитет гражданской авиации, в сфере безопасности полетов и авиационной безопасности авиационной администрацией в 2020 году проведено:
 
  • 65 инспекционных проверок;
  • 9 сертификаций авиакомпаний;
  • 17 аудитов в сфере аэронавигации;
  • 31 сертификация аэродромов;
  • 19 инспекционных проверок аэродромов.
 

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