В Казахстане приостановлена деятельность 8 авиакомпаний

НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - По результатам проверок приостановлена деятельность 8 авиакомпаний, не соблюдающих требования по безопасности полетов, в том числе авиакомпания "Бек Эйр", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает комитет гражданской авиации, в сфере безопасности полетов и авиационной безопасности авиационной администрацией в 2020 году проведено:
- 65 инспекционных проверок;
- 9 сертификаций авиакомпаний;
- 17 аудитов в сфере аэронавигации;
- 31 сертификация аэродромов;
- 19 инспекционных проверок аэродромов.
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