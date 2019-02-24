Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане прорабатывается вопрос внедрения обязательной конфискации орудий, используемых браконьерами, передает Kazakhstan Today.

В целях комплексного решения вопросов противодействия браконьерству заинтересованными государственными органами (Генпрокуратура, МВД, МСХ, МФ, КНБ и Антикоррупционная служба) осуществляется разработка совместного плана мероприятий, направленного на пресечение преступной деятельности браконьеров, незаконной скупки, транспортировки и экспорта биоресурсов. Вопросы внедрения обязательной конфискации орудий преступления, в том числе автотранспортных средств, используемых в браконьерских целях, прорабатываются уполномоченными государственными органами с последующей их реализацией в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства", - говорится в ответе премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на депутатский запрос о принятии мер по борьбе с браконьерством. В запросе группы мажилисменов были приведены конкретные случаи, в которых браконьеры посягали на жизнь и здоровье природоохранных инспекторов.

В ответе депутатам указано, что данный законопроект будет внесен на рассмотрение мажилиса в сентябре текущего года.

Глава правительства также проинформировал, что Генпрокуратура 29 января 2019 года провела межведомственное совещание по вопросам усиления прокурорского надзора за расследованием уголовных дел по фактам браконьерства. Прокурорам областей поручено проанализировать состояние законности в сфере противодействия браконьерству на поднадзорных территориях, провести ревизию материалов досудебных расследований по статьям 335, 337 и 339 Уголовного кодекса за последние три года и дать правовую оценку принятым процессуальным решениям.

По информации Генпрокуратуры, по уголовным делам, отмеченным в депутатском запросе, прокурорами Карагандинской и Акмолинской областей отменены решения об их прекращении и прерывании сроков расследований, в отношении виновных должностных лиц внесены акты прокурорского реагирования.

Министерством внутренних дел истребованы для проведения всестороннего анализа все уголовные дела по фактам браконьерства, по результатам которого будут приняты соответствующие организационно-практические меры по повышению эффективности расследования таких видов преступлений.

Напомним, в январе текущего года при исполнении служебных обязанностей были ранены двое инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопром". Один из них, Ерлан Нургалиев, получил тяжелую черепно-мозговую травму и через два дня скончался в больнице. Второму инспектору Петру Ницыку были нанесены тяжелые телесные повреждения.

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