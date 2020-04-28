В Казахстане проработают вопрос открытия доступа к детским и дворовым площадкам

В период изоляции непросто приходится родителям с маленькими детьми, которым особенно тяжело сидеть в четырех стенах. Государственная комиссия совместно с акиматами должны проработать вопрос открытия доступа к детским и дворовым площадкам. Естественно, с жестким соблюдением всех санитарных норм и требований", - глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, он сообщил, что Госкомиссия рассмотрела вопрос по поводу дачников.
Сильно переживают дачники, потому что в разгаре самая важная весенняя пора. Госкомиссия рассмотрела этот вопрос, решение будет обнародовано", - сказал президент РК.
Как сообщалось ранее, режим чрезвычайного положения продлен до 11 мая. Госкомиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима.
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