Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане проработают вопрос открытия доступа к детским и дворовым площадкам, передает Kazakhstan Today.





В период изоляции непросто приходится родителям с маленькими детьми, которым особенно тяжело сидеть в четырех стенах. Государственная комиссия совместно с акиматами должны проработать вопрос открытия доступа к детским и дворовым площадкам. Естественно, с жестким соблюдением всех санитарных норм и требований", - глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, он сообщил, что Госкомиссия рассмотрела вопрос по поводу дачников.





Сильно переживают дачники, потому что в разгаре самая важная весенняя пора. Госкомиссия рассмотрела этот вопрос, решение будет обнародовано", - сказал президент РК.





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