Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - Госкомиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима, передает Kazakhstan Today.

Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима, прежде всего в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем", - сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Государственной комиссии поручено определить перечень организаций, которые начнут свою работу во всех регионах страны по примеру столицы.

В первую очередь это промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, ЦОНы. Но при этом следует обеспечить соблюдение всех санитарных норм, проводить регулярную дезинфекцию рабочих мест. В повседневной жизни нужно придерживаться правил социального дистанцирования. Руководители предприятий и местные исполнительные органы несут за это персональную ответственность. Значительно вырастает роль акиматов всех уровней", - сказал президент.

Частичные послабления карантина нельзя рассматривать как возвращение к обычному укладу жизни. Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах. Призываю казахстанцев с пониманием отнестись к указанным мерам, нужно потерпеть", - подчеркнул глава государства.

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