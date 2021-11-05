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В Казахстане публичные должностные лица и майнеры становятся субъектами финмониторинга

04.11.2021, 16:42 26353
НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - В Казахстане публичные должностные лица и майнеры становятся субъектами финансового мониторинга, соответствующий закон сегодня приняла верхняя палата парламента в ходе заседания под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно принятому закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за финансовыми операциями публичных должностных лиц теперь будет осуществлен законодательный контроль. Ранее они не входили в число субъектов финансового мониторинга. Список национальных публичных должностных лиц будет вести профильное агентство. 
 
Кроме того, по информации пресс-службы сената, принятый закон, относит к числу субъектов финансового мониторинга лица, которые занимаются майнингом. Они теперь должны будут уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности.
 

Для безопасности государства и граждан крайне важно повысить эффективность противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Поэтому принятый сегодня закон предусматривает введение дополнительных механизмов в эти нормы", - прокомментировал закон Маулен Ашимбаев.


По информации "Хабар 24", список публичных должностных лиц будет утверждать президент. Когда конкретно будет готов перечень фамилий, пока не ясно. Но, уже известно, кто в него может попасть. Это министры, акимы, депутаты, судьи и прокуроры. Иными словами, все руководители, которые принимают управленческие решения и их заместители. Подвергаться финансовому мониторингу будут и семьи тех, кто попадёт в список публичности: начиная от супругов, заканчивая бабушками и внуками. Также финансовая проверка ждёт майнеров. Их обязуют уведомлять о начале майнинговой деятельности.    

Также в Казахстане планируют снизить пороговые значения по отдельным видам финансовых операций. К примеру, по сделкам с недвижимостью показатель предполагается уменьшить с 200 до 50 млн тенге. По словам сенаторов, речь идёт не только о жильё, но и коммерческих объектах.    

Охват в нашей стране только 2,9%, операции, которые производятся с недвижимостью, стоимостью более 200 млн тенге. Как правило, у нас вся недвижимость при понижении порога до 50 млн тенге, будет охват всего лишь 15%. Поэтому это небольшая доля недвижимости, которая будет проходить финансовый мониторинг", - сообщила депутат сената парламента РК Ольга Перепечина. 

 
 
 

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Минсельхоз сделал заявление в связи с расследованиями Антикора

05.11.2021, 17:15 5374
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Министерстве сельского хозяйства сделали заявление в связи с расследованиями, проводимыми Агентством по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизмов субсидирования.
 
Совместно с Агентством по противодействию коррупции РК и сельхозтоваропроизводителями создана специальная рабочая группа, которая системно рассматривает выявленные проблемы и вырабатывает пути решения. Внешний анализ коррупционных рисков проводился с 9 августа по 20 сентября 2021 года. Дважды продлевался срок проведения проверки, до 30 сентября и до 15 октября. За время проведения проверки были проанализированы действующие нормативные правовые акты по субсидированию отрасли, подготовлены конкретные предложения по устранению имеющихся пробелов и недостатков. Разработаны новые подходы субсидирования сельского хозяйства".
 
В частности, предусмотрена оптимизация направлений субсидирования и упрощение их механизмов. Кроме того, будет обеспечена равная доступность мер господдержки для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Помимо этого, будут введены нормы, повышающие ответственность получателей субсидий путем взятия ими встречных обязательств по достижению конечных результатов с конкретными индикативными показателями.
 
Параллельно ведется работа по дальнейшему совершенствованию законодательной базы племенного животноводства, путем внесения в нее необходимых изменений и дополнений, исключающих проявление коррупционных правонарушений. Соответствующий законопроект находится в мажилисе парламента РК.
 

Планируется перевести на цифровой формат деятельность сферы ветеринарии по учету животных и автоматизации процессов передачи информаций о животных в базу данных ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных) с целью исключения влияния на эти процессы человеческого фактора. В целом, предлагаемые меры по совершенствованию механизмов субсидирования будут обсуждаться со всеми заинтересованными государственными органами и организациями, сельхозтоваропроизводителями и пройдут строгую антикоррупционную экспертизу, что позволит создать эффективную систему субсидирования сельского хозяйства, способствующей развитию отрасли и выполнению поставленных президентом задач", - подчеркнули в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что антикоррупционное ведомство проводит крупную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана
 
Позже аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал задержания в рамках спецоперации. По его словам, уголовное дело возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей. Как отметил глава региона, 80% этой работы предполагалось субсидировать. Он подчеркнул, что этой деятельностью занимался Национальный аграрный научный образовательный центр. 
 

Под руководством президента Казахстана проведены стратегические командно-штабные военные учения

05.11.2021, 16:24 9586
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Министерстве обороны под руководством президента Республики Казахстан - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева проведены очередные стратегические командно-штабные военные учения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководители государственных органов доложили президенту о мерах по противодействию гибридным угрозам и повышению обороноспособности государства", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
По итогам учений глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию Вооруженных сил Республики Казахстан.
 
 

Главы правительств Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы поставки и транзита электроэнергии

05.11.2021, 15:30 15580
БИШКЕК. 5 НОЯБРЯ - Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым в рамках первого экономического форума "Европейский союз - Центральная Азия", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи Жапаров особо отметил, что президентами двух стран поставлена задача по доведению уровня товарооборота между республиками до 1 млрд долларов. И в текущем году наблюдается планомерный рост товарооборота, положительная динамика по привлечению инвестиций, активизация двусторонних контактов. Однако, по словам премьера Кыргызстана, имеющийся потенциал во взаимной торговле не реализован, сообщается на сайте Кабинета министров Кыргызской Республики.
 

Кыргызская Республика заинтересована в привлечении инвестиций из Республики Казахстан", - сказал Жапаров.

 
В свою очередь, Мамин выразил заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества и углубления взаимодействия.
 
Также в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, аграрной и энергетической сферах. 
 
В частности, стороны обсудили вопросы поставки электроэнергии из Казахстана и транзита электроэнергии через ее территорию, даны поручения главам профильных министерств по проработке данных вопросов. 
 
Кроме того, в рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в совместных проектах по строительству оптово-распределительных центров, создания индустриального торгово-логистического комплекса с привлечением казахстанских инвестиций, а также вопросы функционирования казахстанских пансионатов в Иссык-Кульской области. 
 
Стороны также затронули вопросы открытия наземных пунктов пропуска Казахстана для кыргызских граждан, получивших вакцину от коронавирусной инфекции. Профильные министерства двух республик рассмотрят эти вопросы. 
 
Премьер-министр РК пригласил главу кабмина КР на очередное заседание совета глав правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в ноябре в Нур-Султане.
 
 
 

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