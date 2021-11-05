В Казахстане публичные должностные лица и майнеры становятся субъектами финмониторинга

НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - В Казахстане публичные должностные лица и майнеры становятся субъектами финансового мониторинга, соответствующий закон сегодня приняла верхняя палата парламента в ходе заседания под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно принятому закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за финансовыми операциями публичных должностных лиц теперь будет осуществлен законодательный контроль. Ранее они не входили в число субъектов финансового мониторинга. Список национальных публичных должностных лиц будет вести профильное агентство.

Кроме того, по информации пресс-службы сената, принятый закон, относит к числу субъектов финансового мониторинга лица, которые занимаются майнингом. Они теперь должны будут уведомлять уполномоченный орган в сфере информатизации о начале своей деятельности.

Для безопасности государства и граждан крайне важно повысить эффективность противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Поэтому принятый сегодня закон предусматривает введение дополнительных механизмов в эти нормы", - прокомментировал закон Маулен Ашимбаев.





По информации "Хабар 24", список публичных должностных лиц будет утверждать президент. Когда конкретно будет готов перечень фамилий, пока не ясно. Но, уже известно, кто в него может попасть. Это министры, акимы, депутаты, судьи и прокуроры. Иными словами, все руководители, которые принимают управленческие решения и их заместители. Подвергаться финансовому мониторингу будут и семьи тех, кто попадёт в список публичности: начиная от супругов, заканчивая бабушками и внуками. Также финансовая проверка ждёт майнеров. Их обязуют уведомлять о начале майнинговой деятельности.





Также в Казахстане планируют снизить пороговые значения по отдельным видам финансовых операций. К примеру, по сделкам с недвижимостью показатель предполагается уменьшить с 200 до 50 млн тенге. По словам сенаторов, речь идёт не только о жильё, но и коммерческих объектах.





Охват в нашей стране только 2,9%, операции, которые производятся с недвижимостью, стоимостью более 200 млн тенге. Как правило, у нас вся недвижимость при понижении порога до 50 млн тенге, будет охват всего лишь 15%. Поэтому это небольшая доля недвижимости, которая будет проходить финансовый мониторинг", - сообщила депутат сената парламента РК Ольга Перепечина.