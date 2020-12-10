В Казахстане расширят инструменты для вовлечения населения в спортивные занятия

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили поправки в законодательство по вопросам физической культуры и спорта, передает Kazakhstan Today.

Законопроект направлен на совершенствование действующего законодательства в части развития массового спорта и максимального вовлечения населения, в первую очередь детей, в занятие спортом и физической культурой. В частности, местные исполнительные органы будут наделены компетенцией по обеспечению штатными единицами инструкторов по спорту для работы с населением, которые будут организовывать спортивные кружки и секции, а также по открытию в отделах образования детско-юношеских клубов физической подготовки, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Также предлагается поэтапное создание врачебно-физкультурных диспансеров, введение в образовательные программы на всех уровнях образования обязательного компонента по национальным видам спорта.

Законопроектом вводятся нормы, направленные на создание условий для занятий физической культурой для маломобильных групп населения.

В ходе работы над законопроектом депутаты также внесли поправки, предусматривающие введение государственного творческого и спортивного заказов на основе подушевого нормативного финансирования творческих кружков и спортивных секций. Заказ будет проводиться в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах.

С этой целью необходимо своевременно разработать чёткую методику такого финансирования.

Чем быстрее вы разработаете методику, чем быстрее будет финансирование, тем быстрее дети, особенно в отдалённых городах и аулах, пойдут в спортивные секции и творческие кружки", - обратился спикер мажилиса Нурлан Нигматулин к министру культуры и спорта.

По словам Нигматулина, развитие массового спорта очень важно для будущего страны, особенно для молодежи.

Олимпийские чемпионы и чемпионы мира, которые сегодня поднимают престиж нашей страны, вышли из массового спорта. К примеру, большинство чемпионов по боксу и борьбе родом из села. Поэтому одной из основных задач Министерства культуры и спорта должно стать повышение зарплаты спортивным инструкторам, организация их работы", - считает спикер мажилиса.

Кроме того, мажилис обрил ратификационные законопроекты - Соглашение между Казахстаном и ЮНЕСКО о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, а также поправки в казахстанско-грузинское Соглашение о международном автомобильном сообщении.

Во втором чтении депутаты одобрили законопроект с сопутствующими поправками "О техническом регулировании", а также законодательные изменения по вопросам дорожного движения.

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