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В Казахстане расширят инструменты для вовлечения населения в спортивные занятия

09.12.2020 10531
Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили поправки в законодательство по вопросам физической культуры и спорта, передает Kazakhstan Today. 
 
Законопроект направлен на совершенствование действующего законодательства в части развития массового спорта и максимального вовлечения населения, в первую очередь детей, в занятие спортом и физической культурой. В частности, местные исполнительные органы будут наделены компетенцией по обеспечению штатными единицами инструкторов по спорту для работы с населением, которые будут организовывать спортивные кружки и секции, а также по открытию в отделах образования детско-юношеских клубов физической подготовки, сообщили в пресс-службе мажилиса. 
 
Также предлагается поэтапное создание врачебно-физкультурных диспансеров, введение в образовательные программы на всех уровнях образования обязательного компонента по национальным видам спорта. 
 
Законопроектом вводятся нормы, направленные на создание условий для занятий физической культурой для маломобильных групп населения. 
 
В ходе работы над законопроектом депутаты также внесли поправки, предусматривающие введение государственного творческого и спортивного заказов на основе подушевого нормативного финансирования творческих кружков и спортивных секций. Заказ будет проводиться в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах. 
 
С этой целью необходимо своевременно разработать чёткую методику такого финансирования. 
 

Чем быстрее вы разработаете методику, чем быстрее будет финансирование, тем быстрее дети, особенно в отдалённых городах и аулах, пойдут в спортивные секции и творческие кружки", - обратился спикер мажилиса Нурлан Нигматулин к министру культуры и спорта. 

 
По словам Нигматулина, развитие массового спорта очень важно для будущего страны, особенно для молодежи. 
 

Олимпийские чемпионы и чемпионы мира, которые сегодня поднимают престиж нашей страны, вышли из массового спорта. К примеру, большинство чемпионов по боксу и борьбе родом из села. Поэтому одной из основных задач Министерства культуры и спорта должно стать повышение зарплаты спортивным инструкторам, организация их работы", - считает спикер мажилиса. 

 
Кроме того, мажилис обрил ратификационные законопроекты - Соглашение между Казахстаном и ЮНЕСКО о создании Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, а также поправки в казахстанско-грузинское Соглашение о международном автомобильном сообщении. 
 
Во втором чтении депутаты одобрили законопроект с сопутствующими поправками "О техническом регулировании", а также законодательные изменения по вопросам дорожного движения. 
 

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