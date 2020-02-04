Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане рассматривают возможность увеличения пособия по уходу за ребенком, сообщил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает Kazakhstan Today.

"Мы планируем инициировать вопрос увеличения пособия по уходу за ребенком, которое сегодня выплачивают до 1 года. Рассматриваем варианты до 1,5 года или 3 лет. Это было бы логично", - сказал министр.

Он отметил, что порядка 387 тыс. матерей в РК получают пособие по уходу за ребенком.

Большая часть получает из фонда социального страхования, то есть не работающие матери получают пособия с бюджета. Это от 15 тысяч до 24 тыс. тенге ежемесячно в течение года, а из Фонда социального страхования получают работающие матери в размер порядка 40% от своей заработной платы", - уточнил Нурымбетов.

Кроме того, министр отметил, что планируется пересмотреть пособия по инвалидности.

Людям с особыми потребностями нужна поддержка государства. Сегодня родителям-опекунам по уходу за ребенком-инвалидом предусмотрено пособие, а также предусмотрено по уходу за инвалидом первой группы с детства. Но есть взрослые инвалиды первой группы, которые не являются инвалидами с детства, они также требуют ухода и, наверное, правильно и логично будет ввести дополнительное пособие", - сказал Нурымбетов, отметив, что это пока только планы самого министерства, предложения в правительство не вносились.

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