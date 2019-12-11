В Казахстане растет число молодых людей, которые не хотят ни учиться, ни работать - Токаев

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане растет число молодых людей, которые не хотят ни учиться, ни работать, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

В стране, к сожалению, растет число так называемой NEET-молодежи, которая не учится и не работает. И не хочет делать ни того ни другого. Согласно данным социологов, свыше 20% опрошенных молодых людей вынуждены сидеть дома после окончания школы", - отметил глава государства в своем выступлении на церемонии закрытия Года молодежи и старта Года волонтера .

По его данным, трое из четырех молодых людей никак не участвуют в общественной жизни и ничего не знают о программах поддержки молодежи. О молодежных ресурсных центрах в регионах знает менее четверти молодых людей, а обращалось к ним всего 5%.

Токаев подчеркнул, что молодежные организации должны заниматься прежде всего этой категорией молодых людей.

Недостаток креативного подхода у действующих объединений способствует попаданию некоторых молодых казахстанцев под влияние безответственных, а иногда и деструктивных движений. В нашей стране свобода совести гарантирована Конституцией. Но следует помнить, что Казахстан, согласно Основному закону, является светским государством. Глубокая вера во всемогущество Всевышнего должна способствовать духовному самосовершенствованию наших граждан, особенно молодых людей, а не выставляться напоказ. Крайне важно, чтобы все мероприятия молодежных движений имели целевой характер, были адресно ориентированными, а не проводились для галочки", - сказал президент РК.

Он предложил принять единую комплексную программу по поддержке молодежи.

В настоящее время реализуется множество важных проектов: "Жасыл ел", "С дипломом - в село!", "Молодежная практика", "Серпін" и другие. Все они, безусловно, доказали свою востребованность. Однако молодые люди порой теряются в их механизмах и возможностях, затрудняются отличать их друг от друга. Ведь это правда. Единая программа охватит все категории молодежи и будет направлена на решение актуальных проблем подрастающего поколения. Самое главное - ее механизмы должны быть простыми и понятными для наших молодых граждан. Каждый должен знать, где и какие возможности имеются в Казахстане для личностного и профессионального роста, трудоустройства или приобретения жилья", - добавил Токаев.

Он затронул и проблемы высшего образования.

По данным Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", сегодня около 60% выпускников вузов не могут устроиться на работу по специальности. Это говорит о качестве нашего образования. Мы знаем, что даже в период учебы молодые люди подрабатывают преимущественно не по своему профилю. Подрабатывать - это хорошо. Но желательно, конечно, подрабатывать по своей специальности. Соответственно, их учеба и трудовая деятельность развиваются в параллельных мирах", - отметил глава государства.

В своем выступлении он также подчеркнул, что "молодежь Казахстана имеет четкую гражданскую позицию по основным вопросам развития государства" и "открыто ее выражает".

И никаких препятствий выражению позиций молодежи по тем или иным актуальным вопросам нашей государственной, общественной жизни никогда не будет. Я считаю, это правильный подход. Мы будем всегда прислушиваться к нашим молодым соотечественникам", - сказал президент РК.

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