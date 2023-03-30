В Казахстане с 1 сентября на 14,5% вырастут пособия для лиц с особыми потребностями
Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первой сессии парламента Казахстана VIII созыва затронул проблемы социальной защиты людей с особыми потребностями, образования, здравоохранения и спорта, передает корреспондент агентства.
По словам Касым-Жомарта Токаева, на сегодня в стране к категории лиц с особыми потребностями относится более 700 тысяч человек, и они остро ощущают последствия высокой инфляции, в частности рост цен на продукты и лекарства.
Нам необходимо усилить меры поддержки лиц с особыми потребностями и осуществляющим уход за ними. Также нельзя оставлять без внимания граждан, потерявших кормильца в семье. В этой связи поручаю правительству с 1 сентября этого года увеличить пособия данной категории лиц на 14,5 %", - поручил глава государства.
Также, продолжил президент, следует проявлять особое внимание в отношении работников, трудящихся во вредных условиях. Для данной категории работников следует ввести специальные выплаты с учетом детального изучения отечественного и международного опыта.
В трудовой сфере помощь государства должна быть направлена прежде всего на точечное упреждение социальных рисков, а не устранение их последствий. Парламенту и правительству нужно тесно координировать работу по этому направлению", - сказал Токаев.
Говоря о проблемах образования, президент отметил, что в ходе Национального квалификационного тестирования большинство учителей, директоров и выпускников педагогических вузов не смогли набрать проходной балл.
Опытные учителя жалуются мне, что требования слишком сложные. Может быть, следует их упростить и усовершенствовать. В этой сфере нет раз и навсегда застывших правил. Но в любом случае требования к учителям должны быть высокие", - считает глава государства.
Предстоит принять действенные меры для повышения уровня подготовки учителей. Это важнейшая задача, напрямую влияющая на будущее подрастающего поколения.
Попытки любыми путями заполнить вакансии в школах приводят к тому, что упускается из виду качество педагогических кадров", - сказал Токаев.
Вместе с тем в своем выступлении президент подчеркнул, что нынешнее состояние системы здравоохранения вызывает немало нареканий.
Принципиальное значение имеет юридическая защищенность медицинских работников. Их социальное положение также не должно оставаться без внимания. Специальный законопроект, призванный решить этот вопрос, обсуждался в парламенте почти год. Этот документ в основном регламентирует страхование ответственности врачей. При этом конкретные меры по повышению престижа медицинской профессии, предложенные специалистами и депутатами, в основном сведены на нет. Важно, чтобы медицинские работники имели гарантированную законом защиту своих прав. Парламентариям следует уделить должное внимание решению данного вопроса", - обратил внимание Касым-Жомарт Токаев.
Говоря о важности популяризации здорового образа жизни и развитии массового спорта, глава государства отметил нехватку простых и доступных для граждан спортивных объектов.
По его словам, подавляющее большинство физкультурно-спортивных сооружений находится в государственной собственности, расходы на их содержание ложатся на бюджет. Для развития спортивной инфраструктуры требуется привлечение потенциала местного самоуправления, меценатов и рекламодателей, более активное применение механизмов государственно-частного партнерства.
Предприниматели и другие граждане, которые вкладывают свои средства в развитие массового спорта, помогают популяризировать здоровый образ жизни, будут удостаиваться самых высоких государственных наград. Следует отходить от формализма и командно-административного стиля в регулировании отрасли. Все эти подходы должны найти отражение в решениях и программных документах правительства и акиматов", - акцентировал президент.
Еще одним важным вопросом, по словам президента, является проведение выверенной политики в области развития культуры. Сейчас разрабатывается новая концепция развития этой отрасли. Данный документ должен быть ориентирован на комплексное развитие сферы культуры, сохранение и продвижение культурного наследия страны, укрепление национальной идентичности.
Творческая интеллигенция должна генерировать популярный и востребованный контент, который в то же время отвечает стратегическим задачам государства. Здесь очень важно системно поддерживать отечественную креативную индустрию", - сказал Токаев.
В заключение Касым-Жомарт токаев сообщил о принятии решения восстановить звание "Народный артист Казахстана".
В октябре - накануне Дня Республики первая группа деятелей культуры будет удостоена этого звания", - добавил он.