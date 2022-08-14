В Казахстане с начала года возвращено государству более 1,1 млн га земель

НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра проведено очередное заседание комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, сообщила пресс-служба Минсельхоза РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О результатах проводимой работы по выявлению и возврату сельхозугодий отчитался министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. По его словам, с начала года и по состоянию на 10 августа комиссией возвращено государству 1 млн 119 тысяч га земель, это в 2,7 раза больше по сравнению с прошлым годом, когда цифра составляла порядка 400 тысяч га.

В настоящее время проводятся 724 внеплановые проверки в отношении землепользователей на площади 2 млн 94 тысячи га, на стадии регистрации в органах прокуратуры находятся 48 заявлений по проверке 698,4 тысячи га земель", - сообщил министр.

Кроме того, с начала года территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК установлено 74 факта предоставления акиматами участков с нарушением требований законодательства.

При этом наблюдается острая нехватка пастбищ для выпаса скота в размере 16 млн га. Данная ситуация приводит к сокращению поголовья и росту социального недовольства на селе", - добавил Ербол Карашукеев.

В целом комиссией планируется проведение проверок в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 млн га, в том числе пашня - 585,2 тысячи га, пастбища - 6,86 млн га.

Министр сельского хозяйства призвал акиматы на местах активно включаться в работу по выявлению неиспользуемых сельхозугодий, также контролировать достоверность и актуальность представляемых в МСХ данных по земельным участкам.

Напомним, 9 августа 2022 года президентом Казахстана подписан указ , предусматривающий отмену моратория на проведение проверок за соблюдением земельного законодательства.

До конца текущего года планируется обеспечить возврат в пользу государства до 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства сельхозземель.