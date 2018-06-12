Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане сменился уполномоченный по правам ребенка, передает Kazakhstan Today.
"Распоряжением главы государства Айтпаева Сауле Муханбедиановна назначена уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.
Кроме этого, распоряжением главы государства Балиева Загипа Яхяновна освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан.
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