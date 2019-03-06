В Казахстане сократилось количество самоубийств среди подростков

Астана. 22 ноября. Kazakhstan Today - В Астане под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой состоялось заседание Совета по молодежной политике при президенте Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.





Открывая заседание, Абдыкаликова акцентировала внимание на словах президента страны Нурсултана Назарбаева, сказанных в программной статье "Семь граней Великой степи": "Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и позитивный взгляд в будущее - вот залог успеха нашей страны".





Эти приоритеты должны быть заложены в основу проведения в 2019 году Года молодежи", - сказала госсекретарь.





На заседании Министерство общественного развития проинформировало о ходе реализации Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года "Казахстан 2020: путь в будущее".





В сентябре 2018 года утверждена Дорожная карта по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET в возрасте от 18 до 29 лет, в том числе выпускников 2018 года. В Казахстане во втором квартале 2018 года молодежь категории NEET составила 7,7% (8,5% за аналогичный период прошлого года). В рамках проекта "Бесплатное ТиПО для всех" обучается 21 тыс. человек в 312 колледжах по 381 специальности", - говорилось в отчете.





Участники совета также заслушали информацию министерств внутренних дел и здравоохранения о профилактике правонарушений и суицидов среди молодежи, сообщает пресс-служба Акорды.





Согласно озвученным данным, за последние 5 лет молодежная преступность в Казахстане (от 14 до 29 лет) снизилась на 5%. В стране функционируют 196 студенческих отрядов содействия полиции по обеспечению порядка в вузах и студенческих общежитиях. В текущем году ими раскрыто 180 преступлений и выявлено более 5,4 тыс. административных правонарушений. За 2017 год отмечается снижение показателей суицида в возрастной категории 15-17 лет на 36,6% и суицидальных попыток - на 43,4%.





На заседании также был рассмотрен План работы на 2019 год.





В завершение заседания государственный секретарь РК дала ряд конкретных поручений государственным органам.





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