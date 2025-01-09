Финансирование организаций технического и профессионального образования увеличат в Казахстане

Средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента составляет 437 тыс. тенге, теперь он составит в среднем 912 тыс. тенге

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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проведения Года рабочих профессий для организаций технического и профессионального образования с 1 сентября 2025 года увеличится объем подушевого финансирования. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании правительства.





По его словам, согласно действующей методике подушевого нормативного финансирования, средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента составляет 437 тыс. тенге, теперь он составит в среднем 912 тыс. тенге.





Новый норматив финансирования состоит из основной и стимулирующей частей, при этом стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных показателей. Новая система финансирования позволит подготовить конкурентоспособных специалистов, оснастить организации образования современным материально-техническим оборудованием, организовать курсы повышения квалификации педагогов", - пояснил Гани Бейсембаев.





Кроме того, по его словам, в Астане создадут Национальный центр компетенций в 2025 году. Он отметил, что центр будет способствовать развитию и внедрению профессиональных компетенций, новых технологических решений и современных профессиональных навыков. Подобные центры существуют в ведущих промышленных странах мира.





На базе Национального центра компетенций в течение года будут организовываться учебно-тренировочные лагеря по подготовке к международным и республиканским чемпионатам, а также отраслевые курсы для педагогов", - добавил Гани Бейсембаев.