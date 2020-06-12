Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане создан единый оператор жилищного строительства, передает Kazakhstan Today.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 9 июня подписал поправки в законодательство по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ . Согласно нормам документа, действующие операторы жилищных программ АО "Казахстанская ипотечная компания", АО "Байтерек девелопмент", АО "Фонд гарантирования жилищного строительства", а также инструмент субсидирования застройщиков через АО "Даму" объединяются в Единого оператора жилищного строительства на базе АО "НУХ "Байтерек", сообщили в пресс-службе холдинга "Байтерек".

Отмечается, что эта мера позволит сэкономить бюджетные средства за счет снижения общих административных расходов более чем на 40%. Штатная численность также будет оптимизирована, в том числе управленческое звено почти в 3 раза.

На первом этапе единый оператор будет осуществлять следующие функции:

1) финансирование строительства доступного жилья, в том числе через механизмы выкупа облигаций акиматов;

2) обеспечение сохранности долевых вкладов населения путем гарантирования завершения строительства;

3) субсидирование ставки вознаграждения по коммерческим кредитам частных застройщиков;

4) кредитование уполномоченных организаций при акиматах, а также юридических лиц, осуществляющих строительство жилья в рамках государственных программ;

5) финансирование и реализация инвестиционных проектов;

6) предоставление арендного жилья с правом выкупа для очередников акиматов;

7) предоставление ипотечных займов и иных услуг на основании лицензии уполномоченного органа.

Данные меры позволят холдингу "Байтерек" более эффективно реализовать государственную программу и начать трансформацию к модели сингапурского Совета жилищного строительства и развития (Housing and Development Board), заключили в пресс-службе.

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