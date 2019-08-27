В Казахстане созданы госкомиссии по подготовке к празднованию 1150-летия аль-Фараби и 175-летия Абая

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о создании Государственной комиссии по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби и Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы, передает Kazakhstan Today.

Оба юбилея будут праздноваться в 2020 году.

Рабочим органом Государственной комиссии по подготовке 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби определено Министерство образования и науки. Правительству РК поручено обеспечить внесение проекта Общереспубликанского плана по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби на рассмотрение Государственной комиссии до 1 октября 2019 года, говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Государственной комиссии поручено утвердить до 1 ноября 2019 года Общереспубликанский план по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби.

Кроме того, рабочим органом Государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы определено Министерство культуры и спорта. Правительству предписано обеспечить внесение проекта Общереспубликанского плана по подготовке и проведению юбилея на рассмотрение Госкомиссии до 1 октября 2019 года.

Государственной комиссии поручено утвердить до 1 ноября 2019 года Общереспубликанский план по подготовке и проведению юбилея.

Контроль за исполнением указов возложен на администрацию президента. Оба указа вводятся в действие со дня подписания.

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