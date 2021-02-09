В Казахстане создают систему для цифрового регулирования в авиационной индустрии

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Авиационная администрация Казахстана запускает цифровой регулятор "Sunflower". Ведется работа по созданию системы для цифрового регулирования в авиационной индустрии, передает Kazakhstan Today.

Цифровое регулирование позволяет улучшить управление вопросами, требующими регулярного надзора, использовать методы больших данных для быстрой проверки информации, ускорения согласований и прекращения действий, которые являются незаконными или предназначены для дезинформации. Это кардинально новый подход в обеспечении безопасности полетов в стране в соответствии с лучшими мировыми практиками регулирования отрасли. Данный подход внедряется впервые в Республике Казахстан", - сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

По инициативе Авиационной администрации Казахстан, совместными усилиями международной группы специалистов из разных сфер и дисциплин создан цифровой регулятор, в основе которого заложены передовой международный опыт, управление рисками и оперативные данные.

Миссия проекта "Sunflower" заключается в создании инструмента визуализации, позволяющего искать и анализировать данные о полете, отвечая на запросы о местоположении воздушного судна, о полетном задании и об определении заказчика полета.

Подход, применяемый в работе при сотрудничестве Авиационной администрации Казахстан, "BusinessOptix" и "gluoNNet" предусматривал одновременно исследование возможностей использования данных и изучение раскрываемой картины при получении комплекса данных. gluoNNet способствовал разработке программного обеспечения проекта Sunflower, создав инновационное приложение для отслеживания самолетов. Интегрированная технология анализа данных основана на последних результатах крупномасштабных исследований, что позволяет обрабатывать и контекстно анализировать огромные объемы данных", - пояснили в комитете.

На сегодняшний день "Цифровой двойник" на платформе BusinessOptix внедрен для различных бизнес-задач, что включает развертывание полной базы данных по рискам и производительности Авиационной администрации Казахстана.

Обработанные спутниковые данные о местоположении воздушных судов за апрель 2019 года предоставил 91 тысячу уникальных данных за один месяц, 37 тысяч за один день, в целом 4 миллиарда данных примерно в 0,5 терабайта. Данные спутникового слежения за самолетами передаются каждые 8 секунд. Информация структурирована таким образом, чтобы облегчить быструю обработку прогнозируемых областей, представляющих интерес.

Интерактивный и взаимосвязанный набор данных "Sunflower" предоставляют предварительно заданные наборы графиков и представлений, которые документируют и позволяют анализировать конкретный инцидент или тип данных.

В 2020 году Авиационной администрацией Казахстана получены ответы, основанные на фактических данных по прямым запросам при поддержке ООН на определение незаконной перевозки оружия авиакомпаниями, а также на установление незаконных полетов Бек Эйр в Африку", - проинформировали в Комитете гражданской авиации.

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