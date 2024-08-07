06.08.2024, 15:05 69406
В Казахстане стало проще получить водительские права
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Республики Казахстан стало проще получить и обновить водительские права.
В обновленном варианте услуги пользователи портала eGov.kz могут получить водительское удостоверение не только при истечении его срока действия, утере или краже, но и при изменении фамилии, имени и отчества", - сообщается на портале электронного правительства.
Кроме того, теперь при смене водительских удостоверений пользователь по желанию может установить свое фото из ранее полученного удостоверения личности или паспорта.
Главным условием является то, что документ, фотография из которого будет использована, должен быть не старше трех лет", - говорится в сообщении.
Ранее в МВД рассказали, смогут ли казахстанцы получать водительские права онлайн.
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07.08.2024, 12:02 2696
В АФМ созданы спецподразделения для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий
С развитием цифровых технологий наблюдается рост преступлений совершаемых с использованием современных устройств, информационных систем и телекоммуникационных сетей
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С целью выявления и пресечения преступлений в сфере цифровых технологий АФМ созданы специальные подразделения, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате выявлено 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью с оборотом более 36 млрд тенге. Кроме того, выявлены три факта хищения средств государства, выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерий и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг", - говорится в сообщении.
По данным АФМ, 23 мая 2024 года осужден на 6,5 лет один из руководителей Комитета МКС РК и директор подрядной организации за хищение 105 млн тенге бюджетных средств, выделенных на техническое сопровождение в течении шести месяцев Информационной системы "Единый электронный архив документов", которая фактически на тот момент не функционировала.
В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году вынесено шесть приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущество, добытое преступным путем, стоимостью 1,2 млрд тенге.
Кроме того, по данным АФМ, 22 апреля 2024 года к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, на 58 млн тенге и суммы полученного преступного дохода в размере 5,8 млрд тенге, приговорен гражданин РФ, который с 2020 по 2022 года занимался незаконным обменом криптовалюты. Приговор вступил в законную силу.
АФМ сообщает, что в соответствии с законом "О цифровых активах в Республике Казахстан" на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана".
07.08.2024, 10:32 7241
Утвержден Национальный план развития Казахстана до 2029 года
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента РК от 30 июля 2024 года № 611 утвержден Национальный план развития Республики Казахстан до 2029 года.
Национальный план развития Казахстана до 2029 года ориентирован на реализацию нового экономического курса страны. Документ учитывает текущие глобальные тренды и происходящие фундаментальные сдвиги на различных рынках.
Базисом новой парадигмы экономического развития являются эффективное использование конкурентных преимуществ страны и раскрытие потенциала ключевых факторов производства - труда, капитала, ресурсов и технологий.
При этом результатом последовательных реформ станет достижение целевых индикаторов и поэтапный переход на качественно новую модель экономического роста, главенствующей задачей которой является реальное улучшение жизни граждан, устранение неравенства и защита окружающей среды.
Одними из основных достижений ставятся обеспечение доступа всех жителей страны к базовой инфраструктуре и качественным услугам, а также создание равных возможностей для каждого гражданина.
Формирование прочного промышленного каркаса и поддержка новых точек роста станут залогом динамичного и устойчивого развития экономики.
Основным акцентом преобразований являются повышение качества и развитие человеческого капитала наряду с институциональными реформами, проводимыми в партнерстве общества, бизнеса и государства.
Успешная реализация структурных реформ и достижение стратегических ориентиров позволят создать необходимые условия для развития отраслей экономики и социальной сферы, что обеспечит вхождение Казахстана в группу стран с высокими подушевыми доходами.
Качественной составляющей экономического роста станет кратное увеличение инвестиций в основной капитал и производительности труда, сопровождающееся увеличением выпуска товаров верхнего и среднего переделов. В сочетании с устойчивым использованием ресурсов и защитой окружающей среды, а также дальнейшим улучшением системы правосудия и правоохранительных органов инициативы государства будут направлены на повышение благосостояния населения и построение инклюзивного общества путем создания равных возможностей для каждого гражданина", - говорится в плане.
В плане обозначены ключевые индикаторы до 2029 года. Ожидается, что ВВП к 2029 году составит 450 млрд долларов (2023 год - 264 млрд). Темпы реального роста экономики к 2029 году составят 6,7% относительно прошлого года (2023 год - 5,1%). ВВП на душу населения достигнет 21 055 долларов (2023 год - 13 277 долларов). Продолжительность жизни достигнет 77 лет (2023 год - 75,09 года).
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
07.08.2024, 09:44 11976
Какая новая техника поступит на вооружение казахстанской армии
Фото: скриншот из видео
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вооруженные силы продолжают процесс перевооружения на современные образцы техники, в том числе отечественного производства. В этом году поступило более 500 единиц новой техники, капитально отремонтировано 50 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В 2024 году ожидается поставка бронированных колесных машин "Арлан" и "COBRA II". До конца года планируется приобретение комплексов тактических беспилотных систем "SUNQAR" и мини беспилотных систем "EVOMax", - говорится в сообщении.
Кроме того, для сил воздушной обороны в текущем году ожидается поставка современных истребителей, зенитного ракетного комплекса класса высокоточного оружия. Проводится опытная войсковая эксплуатация беспилотного комплекса тяжелого класса ANKA. Ожидается поставка первого военно-транспортного самолета большой грузоподъемности А400М. Для Военно-морских сил поставят противодиверсионный катер.
Запущены цеха по ремонту бронетанковой и автомобильной техники, войсковой противовоздушной обороны, противотанковых систем, артиллерии и стрелкового оружия. В войсках проведены текущий и средний ремонт более 1,5 тыс. единиц военной техники.
06.08.2024, 19:19 56566
В МВД разъяснили требования по тонировке стекол
Транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В МВД отметили, что согласно ПДД транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов. Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" установлены требования к передней обзорности, сообщает Polisia.kz.
Старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова рассказала про основные моменты, которые затрагивают всех водителей.
Первое - не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя.
В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол", - пояснила Актоты Боранова.
Второе - затемнение и тонирование стекол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70%, и выдает сертификат на стекло.
Таким образом, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок. Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей", - отметила старший инспектор.
05.08.2024, 19:56 124071
Военные учения стран ОДКБ пройдут в России
В активной фазе и при подведении итогов примет участие Имангали Тасмагамбетов
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Новосибирской области пройдет учение с формированиями сил специального назначения КСОР ОДКБ "Кобальт-2024", сообщает пресс-служба организации.
С 12 по 16 августа на полигоне "Горный" Сибирского округа Росгвардии (Новосибирская область) в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2024 год в несколько этапов состоится специальное учение со спецподразделениями органов внутренних дел, национальной безопасности, внутренних войск (национальной гвардии), специальных и антинаркотических служб, а также аварийно-спасательных и противопожарных структур, входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ под условным наименованием "Кобальт-2024".
В ходе первой фазы сводные группы спецназа компетентных органов государств - членов ОДКБ будут решать учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи.
Одновременно пройдет командно-штабная тренировка с оперативным составом оперативного штаба ФССН КСОР ОДКБ по планированию и проведению специальной операции.
В процессе отработки учебных задач спецназовцы из государств - членов ОДКБ в условиях, максимально приближенных к боевым, отработают взаимодействие, приобретут опыт и навыки участия в специальной операции по нейтрализации бандформирований и террористических групп, а также по перекрытию каналов контрабанды наркотиков.
В рамках второй фазы пройдут соревнования по тактической стрельбе из боевого оружия, также будут разыграны практические действия сводных оперативно-боевых групп спецназа при решении задач по предназначению.
В активной фазе учения и подведении его итогов примет участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Ранее сообщалось, что коллективные силы ОДКБ готовятся к проведению трех совместных учений на полигоне "Эдельвейс" в Кыргызстане.
05.08.2024, 19:33 125396
В Казахстане планируют установить новые требования к выдаче микрокредитов
Документ доступен для публичного обсуждения до 19 августа
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - АРРФР разместило на сайте "Открытые НПА" проект документа "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2019 года № 232 "Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требований к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, а также формы графика погашения микрокредита". Документ доступен для публичного обсуждения до 19 августа.
Требования к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита дополнены пунктом, оговаривающим общие условия договора о предоставлении микрокредита, заключенного с физическим лицом на срок до 45 дней, в размере, не превышающем 45 МРП (166 140 тенге в 2024 году).
При изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) денежных обязательств заемщика или срока их уплаты, организацией составляется и выдается заемщику новый график погашения микрокредита с учетом новых условий.
Указывается, что к договору о предоставлении микрокредита прилагается подписанный сторонами график погашения микрокредита.
При этом требования по заполнению графика погашения микрокредита не распространяются на договор, если погашение микрокредита осуществляется единовременным платежом в конце срока микрокредита.
Если заемщиком (созаемщиком) является физическое лицо, график погашения микрокредита, составленный на дату выдачи микрокредита, также содержит перечень предложенных организацией методов погашения микрокредита с отметкой заемщика (созаемщика) о выбранном методе.
Проект предусматривает установление требований к договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запретят брать кредиты при наличии просрочек.
Закредитованность населения в Казахстане за последние 2 года выросла в 3 раза - до 18 трлн тенге. 1,6 млн человек имеют кредиты с просрочкой свыше 90 дней, задолженность по которым составляет 1,8 трлн тенге.
05.08.2024, 17:35 129056
Токаев осенью посетит Туркменистан
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осенью 2024 года посетит Туркменистан, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Главы государств отметили высокую динамику развития казахско-туркменских отношений и обсудили подготовку к предстоящему визиту президента Казахстана в Туркменистан осенью этого года", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, была подчеркнута важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.
Напомним, в прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым подчеркнул, что каких-либо проблем между Казахстаном и Туркменистаном нет.
05.08.2024, 16:10 134741
В Казахстане намерены увеличить количество призывников
Фото: УВП Акмолинской области
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны Республики Казахстана разработало проект постановления, согласно которому в стране увеличат количество призывников.
Работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте - июне и сентябре - декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 40148 человек в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва", - сообщается в документе.
Ранее комиссиям было необходимо обеспечить проведение призыва 39 180 граждан.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в 2023 году ряды казахстанской армии пополнили свыше 37 тысяч граждан.
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