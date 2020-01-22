В Казахстане стартовали торжества, посвященные 175-летию Абая

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев приняли участие в церемонии открытия торжеств, посвященных 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы , передает Kazakhstan Today.

Таким образом, Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев дали официальный старт юбилейным мероприятиям, которые в течение года будут проходить во всех регионах нашей страны и за рубежом", - сообщает пресс-служба главы государства.

Праздничный концерт под названием "Казак халкы - Абайдын халкы" состоялся в Государственном театре оперы и балета "Астана Опера".

В концертной программе было отображено все музыкальное наследие Абая. Его произведения исполнили народные артисты СССР и Казахстана Асанали Ашимов, Алибек Днишев и Роза Рымбаева, известные деятели культуры Майра Мухамедкызы, Айман Мусаходжаева, Берик Айтжанов, лауреаты международных и республиканских конкурсов, молодые таланты.

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