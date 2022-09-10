В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - На портале Business.enbek.kz с 19 сентября начнется прием заявок по 4-му потоку на получение грантов для реализации бизнес-идей в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Размер гранта составляет 400 МРП (1 225 200 тенге). Каждый участник может получить его только один раз, сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты РК.

Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.

Для подачи заявки необходимо:

зарегистрироваться на портале;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания центров занятости населения, центрах обслуживания населения, центрах обслуживания предпринимателей.

Для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.

Претендентами на получение государственного гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:

зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет);

плательщики единого совокупного платежа.

При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

член многодетной семьи (супруг/супруга);

лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца;

молодежь.

Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес" со сроком не более 3 лет.

Грант можно получить на: приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на: потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов для получения грантов.