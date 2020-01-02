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В Казахстане студентам на 25% повысили стипендию

01.01.2020, 14:01 15148
Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - С 1 января 2020 года в Казахстане на 25% повысили стипендию студентам бакалавриата, передает Kazakhstan Today.
 

Для поддержки студентов мною принято решение с 1 января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. В целом это коснется около 130 тысяч человек", - заявил глава государства на церемонии закрытия Года молодежи и открытия Года волонтера.

 
Кроме этого, по поручению Токаева правительство с января 2020 года увеличит на 25% стипендии студентам колледжей, получающим среднее специальное образование. Это повышение коснется 100 тыс. человек. 
 
Напомним, с сентября 2019 года, на 30% были повышены стипендии 122 тысячам учащихся, получающим рабочие специальности. 
 
Как сообщалось ранее, наступивший 2020 год в Казахстане объявлен Годом волонтера. Указ об этом президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал в августе.
 

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