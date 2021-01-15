Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - В Казахстане упразднены 3 таможенных поста, образованы таможенный пост "Курык" и КПП "Кара Шекпен", а также переименован таможенный пост "Туркестан-ЦТО", передает Kazakhstan Today.

В Комитете государственных доходов МФ РК информировали, куда можно подавать таможенные декларации декларантам и таможенным представителям.

В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Казахстан №1228 от 23 декабря 2020 года "Об утверждении штатной численности и структуры территориальных органов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан" в структуру территориальных департаментов государственных доходов внесены следующие изменения:

1) ДГД по Алматы: упразднен таможенный пост "Алмалы - ЦТО";

2) ДГД по Акмолинской области: упразднен таможенный пост "Атбасар";

3) ДГД по Мангистауской области: упразднен таможенный пост "Кашаган"; образован КПП "Кара Шекпен" таможенного поста "Морпорт"; образован таможенный пост "Курык";

4) ДГД по Туркестанской области: таможенный пост "Туркестан-ЦТО" переименован в таможенный пост "Туркестан-ЦТО-Ауежай".

С 14 января 2021 года будет прекращена возможность подачи таможенных деклараций на упраздненных таможенных постах. В связи с этим декларанты и таможенные представители вправе для подачи таможенных деклараций выбрать другой таможенный пост, в зоне деятельности которого находятся товары под таможенным контролем", - пояснили в КГД.

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