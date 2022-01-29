НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В Казахстане упразднены институты 9 операторов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам анализа, проведенного в 2021 году, Агентство по защите и развитию конкуренции установило наличие 51 оператора, при этом 47 из них - субъекты квазигосударственного сектора, а у четырех конечными бенефициарами выступали физические лица (ТОО "Оператор РОП", ТОО "Астана-ЕРЦ", АО "Сатті Жулдыз", ТОО Silk Way Monitoring), - заявили в АЗРК.

С принятием 30 декабря 2021 года нового закона по развитию конкуренции упразднены институты 9 операторов:

ТОО "Астана ЕРЦ", ТОО "Региональный центр государственно-частного партнерства Кызылординской области", АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства", АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы", РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения", АО "Центр развития трудовых ресурсов", ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund", АО "Информационно-аналитический центр нефти и газа", АО "КОРЭМ".

С упразднением институтов "единого оператора" данные организации будут вести свою деятельность на общих основаниях, часть из них будет приватизирована, остальные будут работать как подведомственные организации", - сообщили в Агентстве.

С учетом передачи функций ТОО "Оператор РОП" акционерному обществу "Жасыл даму", а также реализации рекомендаций Агентства по упразднению 9 операторов, в настоящее время их количество составляет 41, из них 39 - субъекты квазигосударственного сектора, а оставшиеся два не имеют участия государства в уставном капитале (ТОО Silk Way Monitoring, АО "Сатті Жулдыз").

Законом по развитию конкуренции предусмотрен механизм регулирования деятельности государственных и частных операторов. Для этого создан институт "специального права".

В отличии от государственной монополии, специальным правом является исключительное, или преимущественное право субъекта рынка, закрепляемое законом на производство, реализацию и (или) покупку какого-либо товара на конкурентном рынке.

Субъектом специального права может быть любое юридическое лицо, при этом возможность создания частных операторов допускается при условии невозможности создания юридических лиц со 100% участием государства.

Согласно нормам закона по развитию конкуренции, регулирование субъектов, наделенных специальными правами, будет осуществляться на следующих принципах:

ценовое регулирование уполномоченным органом, по согласованию с антимонопольным органом;

запрет на участие в других юридических лицах;

запрет на иную деятельность;

публичность и открытость информации;

возмещение упущенной выгоды действующим участникам рынка при наделении субъектов специальными правами;

отлагательный период для подготовки действующих субъектов рынка (6 месяцев до вступления законодательной нормы в силу).

В Агентстве отметили, что таким образом, институт специального права значительно усложняет процесс создания государственных и частных операторов.



