В Казахстане уравняли цифровые и бумажные документы

Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован - Опубликован приказ министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 30 сентября 2022 года № 367/НҚ "О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 352/НҚ "Об утверждении Правил формирования, проверки и использования электронных документов с применением сервиса цифровых документов".

Документом утверждаются правила и порядок использования электронных документов в сервисе цифровых документов.

Все электронные документы, доступные в сервисе цифровых документов, равнозначны документам на бумажном носителе и проверяются путем проверки QR-кода или короткого кода", - отмечается в приказе.

Сообщается, что сервис цифровых документов доступен для субъектов, авторизованных в мобильном приложении и информационных системах пользователей. Субъект проходит авторизацию методами доступными в мобильном приложении и информационных системах пользователей, далее в разделе "Цифровые документы" просматривает необходимый документ для дальнейшего использования.

Мобильное приложение и информационные системы пользователей посредством вызова сервисов государственных органов или организаций, обеспечивающих хранение электронных информационных ресурсов, получает необходимые данные для генерации документа.

При успешном результате проверки полученных данных в сервисе цифровых документов отображается запрашиваемый документ.

Цифровые документы несовершеннолетних детей доступны по умолчанию законным представителям ребенка согласно сведениям из информационных систем государственных органов.

При использовании функции "Открыть доступ" генерируется защищенный QR-код и короткий код, предоставляющий временный доступ третьим лицам к просмотру документа. Доступ третьих лиц к цифровым документам осуществляется посредством сервиса цифровых документов с согласия субъекта.

Проверка достоверности электронных документов, доступных в сервисе цифровых документов, производится посредством мобильного приложения или информационных систем пользователей, интегрированных с сервисом цифровых документов.

В мобильном приложении третье лицо авторизуется с использованием доступных методов и считывает QR-код через камеру абонентского устройства сотовой связи в мобильном приложении. Отметка о просмотре документов фиксируется в личных кабинетах субъекта и третьего лица на веб-портале электронного правительства.

При успешном результате проверки QR-кода или короткого кода доступа мобильное приложение выводит цифровой документ посредством вызова сервисов государственных органов или организаций. Третьему лицу предоставляется доступ к просмотру документов.

Также третьи лица получают цифровые документы из сервиса цифровых документов через реализованную интеграцию при условии согласия владельца документа, предоставленного посредством зарегистрированного на веб-портале электронного правительства абонентского номера сотовой связи субъекта путем передачи одноразового пароля или путем отправления короткого текстового сообщения в качестве ответа на уведомление веб-портала электронного правительства.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.