В Казахстане устранят условия для необоснованного повышения цен на авиабилеты

Будет регламентирована система динамического ценообразования и исключено понятие "топливный сбор" из НПА

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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан устранят условия для необоснованного повышения цен на авиабилеты, - В Республике Казахстан устранят условия для необоснованного повышения цен на авиабилеты, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.





В ходе совещания в правительстве премьер-министр Казахстана Алихан Смаилова подчеркнул необходимость принятия мер по недопущению необоснованного роста цен на энергетический уголь.





Отмечается, что в рамках развития гражданской авиации будут проработаны вопросы предоставления всем перевозчикам полноценного доступа к режиму "открытое небо" и развития конкуренции на рынке поставки авиатоплива. Вместе с тем будет регламентирована система динамического ценообразования и исключено понятие "топливный сбор" из НПА. Это позволит устранить условия для необоснованного повышения цен на билеты.





В части рынка связи планируется завершить демонополизацию группы компаний АО "Казахтелеком", а также ограничить участие в аукционах на предоставление частот в сети 5G компаний, уже владеющих ими.





Также в рамках развития конкуренции на угольном рынке планируется увеличить прямые поставки коммунально-бытового угля региональным операторам, повысить к 2024 году норматив биржевых торгов по нему, а также расширить допуск альтернативных недропользователей на рынок в целом.



