В Казахстане утвердили национальный проект "Доступный интернет"

До конца 2025 года технологию 5G планируется внедрить во всех городах республиканского значения и областных центрах

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством Казахстана утвержден национальный проект "Доступный интернет". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.





По данным правительства , нацпроект принят во исполнение поручений главы государства по развитию интернет-отрасли республики. Его ключевая цель - обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с.





Национальный проект "Доступный интернет" охватывает период c 2024 года до 2027 года, и на его реализацию будет использовано более 1,5 трлн тенге. Стоит отметить, что большая часть этой суммы - свыше 1,3 трлн тенге - представляет собой внебюджетные средства.





В рамках проекта значительные средства будут направлены на развитие проводной и беспроводной инфраструктуры связи. Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе. В частности, через механизм государственно-частного партнерства планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3 тысячах сел.





В целом посредством поддержки малых и средних операторов связи высокоскоростной интернет будет доведен до 400 тысяч домохозяйств. При общей сумме инвестиций со стороны частных операторов в размере 92 млрд тенге половина будет возвращена государством в виде субсидий на произведенные капитальные затраты.





В рамках национального проекта также запланировано строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом республиканских и основных областных автодорог. В частности, планируется установка 487 антенно-мачтовых сооружений. Это позволит охватить мобильным интернетом 17 тысяч км автодорог.





Еще одним направлением станет дальнейшее развертывание сети 5G. На сегодня уже установлено 605 базовых станций. До конца 2025 года технологию 5G планируется внедрить во всех городах республиканского значения и областных центрах. В рамках этой работы инвестиции операторов связи составят около 300 млрд тенге.





В рамках нацпроекта запланированы меры по строительству крупных центров обработки данных и прокладке трансграничных оптоволоконных магистралей. Предстоит также актуализация законодательства для привлечения в республику ведущих международных IT-компаний.





В целом реализация нацпроекта позволит до 2027 года довести уровень охвата казахстанцев высокоскоростным интернетом до 100% и укрепить позиции страны в качестве регионального цифрового хаба, отметили в правительстве.



