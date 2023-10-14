В Казахстане утвердили положение о Министерстве культуры и информации

Министерство культуры и информации осуществляет руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии и т.д.

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Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Республики Казахстан приняло постановление от 4 октября 2023 года № 866 "О некоторых вопросах Министерства культуры и информации РК".





Согласно тексту документа, Министерство культуры и информации Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, электронного документооборота и электронных архивов, в области ономастики, креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности, информации, взаимодействия государства и гражданского общества, религиозной деятельности и т.д.





Подчеркивается, что финансирование деятельности министерства осуществляется из республиканского бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.





Министерству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся полномочиями министерства", - отмечается в документе.





Задачи министерства





Формирование государственной политики в сферах:





культуры, а также международных культурных связей;

охраны и использования объектов историко-культурного наследия;

кинематографии;

государственных символов;

архивного дела и документационного обеспечения управления;

электронного документооборота и электронных архивов, в том числе служебной информации ограниченного распространения и работы с ней; ономастики;

креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности;

информации;

доступа к информации;

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.





С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке



