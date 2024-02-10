В Казахстане утверждена концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года

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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства от 5 февраля утверждена концепция развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024-2030 годы, передает корреспондент агентства.





Как говорится в документе, водные ресурсы Казахстана ограничены по сравнению с другими государствами. По объемам пресной воды из возобновляемых источников на душу населения Казахстан превосходит некоторые аграрные и промышленные страны, например Индию и Китайскую Народную Республику, хотя и уступает таким странам, как Российская Федерация, Бразилия и Канада.





По состоянию на 1 марта 2023 года среднемноголетний речной сток на территории Казахстана уменьшился на 12,5 кубического километра по сравнению с 1960 годом.





Сокращение стока местных рек произошло во всех бассейнах, кроме Балхаш-Алакольского и Тобыл-Торгайского. Ситуация с обеспеченностью ресурсами поверхностных вод по отдельным регионам республики существенно различается. Наиболее обеспечены собственными ресурсами поверхностных вод юго-восточный и восточный регионы страны (Ертисский и Балхаш-Алакольский водохозяйственные бассейны). Наименее обеспечен Центральный Казахстан (Нура-Сарысуский водохозяйственный бассейн). Наиболее зависимыми от притока воды с территорий сопредельных стран являются южный, юго-восточный и западный регионы страны (Арало-Сырдарьинский, Балхаш-Алакольский, Шу-Таласский и Жайык-Каспийский водохозяйственные бассейны)", - отметили разработчики документа.





Отмечается, что основными факторами нерационального использования водных ресурсов в стране являются:





применение устаревших водоемких производственных технологий (способов орошения);

высокий уровень потерь воды при транспортировке по земляным каналам;

недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами учета воды;

отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды.





В результате реализации концепции к 2030 году будут уменьшены непродуктивные потери при транспортировке воды, развита система гидрогеолого-мелиоративного мониторинга для улучшения состояния орошаемых земель, а также повышено техническое состояние гидротехнических сооружений для гарантированного водообеспечения отраслей экономики и снижения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций", - отмечено в тексте концепции.





По мнению экспертов, внедрение водосберегающих технологий орошения позволит сэкономить 20-30% оросительной воды, что позволит ввести дополнительные площади орошения, а также увеличить продуктивность использования водных ресурсов в 2,0-2,5 раза. Увеличение объема использования очищенных сточных вод позволит снизить антропогенную нагрузку на водные объекты. За счет рационального использования имеющихся водных ресурсов, в том числе активного внедрения водосберегающих технологий орошения, будут созданы предпосылки для перехода с "управления ресурсом" на "управление спросом", основным принципом которого является использование меньшего количества воды для удовлетворения одних и тех же потребностей.





С полным текстом концепции можно ознакомиться здесь





Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства отметил , что Министерство водных ресурсов и ирригации, специально созданное для решения проблем с водой, не приносит ожидаемых результатов. Он поручил правительству активно внедрять водосберегающие технологии.



