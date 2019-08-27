Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане увеличат максимальный вес посылки для осужденных и продлят разрешенное время звонков родным и близким, передает Kazakhstan Today.

Заместитель министра внутренних дел Арыстангани Заппаров проинспектировал работу учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) департаментов УИС по Шымкенту и Жамбылской области, сообщила пресс-служба МВД РК.

По данным ведомства, во всех учреждениях указанных регионов Заппаров провел встречи с осужденными, где рассказал о предстоящей реформе Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, в рамках которого планируется увеличить максимальный вес посылки для осужденных до 20 килограммов (ранее до 15 килограммов), предусмотреть звонки родных и близких до 21.00 (ранее - до 18.00).

Замминистра в сопровождении представителей профильных неправительственных организаций провел обходы отрядов и камер, где содержатся осужденные, в ходе которых проверил бытовые условия содержания специального контингента, обсудил вопросы оказания качественной медико-санитарной помощи, организации питания и трудовой занятости осужденных.

С учетом актуальности вопроса трудоустройства осужденных Заппаров уделил особое внимание производственным участкам, действующим на территории учреждений.

На сегодня в учреждения УИС Шымкента и Жамбылской области привлечено 36 субъектов малого и среднего бизнеса, организовано 17 производственных участков, в которых 1522 осужденных занимаются деревообработкой, изготовлением мебели, швейных, сварочных и сувенирных изделий, производством продуктов питания и развитием животноводства.

По итогам личного приема осужденных руководству департаментов УИС поручено создать дополнительные рабочие места для специального контингента с привлечением МСБ, а также усилить контроль за неукоснительным соблюдением прав осужденных и законодательства в сфере исполнения наказаний администрацией и сотрудниками учреждений.

По всем фактам, выявленным при обходе недостатков, заместителем министра даны конкретные указания для принятия мер к их устранению, резюмировали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее со ссылкой на МВД РК, "в нескольких учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматы и Алматинской области запущены пилотные проекты по Специализированному электронному магазину ". Кроме этого, сервис по доставке продуктовых передач начал работать в следственных изоляторах Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Павлодара, Караганды. Видеопереговоры осужденных с родственниками апробируются в двух учреждениях УИС в Акмолинской области.

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