В Казахстане ужесточат наказание в сфере семейно-бытового насилия
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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские депутаты инициировали новые поправки в законопроект по защите женщин и детей от семейно-бытового насилия, об этом в Telegram рассказал депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.
Он напомнил, что законопроект был инициирован депутатами в прошлом месяце и направлен в правительство для получения заключения.
В законопроекте предложены следующие нормы:
- ввести уголовную ответственность за побои или совершение иных насильственных действий в сфере семейно-бытовых отношений;
- криминализировать нанесение легкого вреда здоровью женщин;
- предоставить уполномоченным органам право принимать меры индивидуальной профилактики на основании сообщений в СМИ или онлайн-платформах при угрозах или фактах домашнего насилия, не дожидаясь заявления от жертвы;
- выселять агрессора, а не жертву с детьми, как сейчас в основном происходит;
- уголовная ответственность за пропаганду самоубийства, за склонение к самоубийству;
- автоматическое возбуждение уголовного дела по всем случаям самоубийств. Все подобные факты обязательно должны расследоваться;
- уполномочить суд назначать обязательную медицинскую психологическую помощь по изменению агрессивного поведения лицам, совершившим правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений;
- установить ответственность за преследование одного человека со стороны другого, состоящих в семейно-бытовых отношениях, в том числе с использованием средств мобильной связи, электронной почты и интернета;
- ответственность за харассмент - сексуальные домогательства.
Также в законопроекте ужесточаются нормы по защите детей. Среди них:
- запрет на принудительную высадку детей из пассажирского транспорта;
- обязательное обустройство окон в многоэтажках специальными замками, чтобы предотвратить выпадение детей;
- пожизненное лишение свободы за педофилию, без альтернатив;
- пожизненный административный надзор, несмотря на погашение судимости, и постановка на контроль у правоохранительных органов для лиц, осужденных за педофилию и вышедших на свободу;
- проведение внезапных проверок для всех закрытых интернатных учреждений как для детей, так и для взрослых (детдома, МСУ, дома престарелых и т.д.);
- меры по раннему выявлению лиц, находящихся в неблагополучной социальной среде и нуждающихся в специальных социальных услугах, чтобы провести реабилитацию или другие подобные профилактические меры.
По словам Аймагамбетова, это лишь часть инициированных норм.
Будет много споров, но важно понимать, что женщины и дети должны быть под полной защитой. Конечно, не все решается законами, немало проблем в части их реализации. Здесь мы тоже будем работать. Надеюсь, правительство поддержит эти предложения в своем заключении", - резюмировал депутат.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в 2 раза увеличилось число арестованных домашних агрессоров. В 2023 году в РК к административной ответственности привлечены 60 тысяч правонарушителей.
Одно из резонансных преступлений произошло на прошлой неделе. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра". Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.