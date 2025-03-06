В Казахстане ужесточат ответственность за незаконное строительство в водоохранных зонах

Установлен запрет на проведение операций по недропользованию в пределах Аральского моря

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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента приняли в двух чтениях закон с изменениями в Кодекс "О недрах и недропользовании" по вопросам охраны и использования водных ресурсов и сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент агентства.





Законом предусматривается ужесточение санкций за незаконный забор воды, строительство на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, нарушение условий и режима водопользования, изменение русел и границ водных объектов и другие нарушения", - сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.





Отмечается, что для своевременного выявления и устранения возможных аварий вследствие высокой изношенности гидротехнических сооружений вводится ответственность за непроведение или ненадлежащее проведение технического обследования, а также их эксплуатацию без декларации безопасности.





Также предложенными поправками снят запрет на проведение операций по разведке и добыче углеводородов в казахстанском секторе Каспийского моря, но установлен запрет на проведение операций по недропользованию в пределах Аральского моря с учетом особого экологического статуса Приаралья.





Стоит отметить, что в Алматы уже на протяжении нескольких десятилетий идет активная застройка водоохранных зон. Внося изменения в проекты детальной планировки, вдоль рек вместо парков и скверов повсеместно "закладывают" многоквартирные жилые комплексы.





Стоит обратить внимание, что в ряде районов города, в том числе в предгорьях, отсутствует система центральной канализации. Жилые дома, кафе, рестораны и другие объекты используют септики, из которых нечистоты попадают в речные и грунтовые воды и, соответственно, несут колоссальную угрозу заражения людей всевозможными инфекциями.



