Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане в 2018 году предотвратили три теракта. Об этом в ответ на запрос Kazakhstan Today сообщили в Комитете национальной безопасности.

В 2018 году предотвращено три террористических акта (в 2016 году - 12, в 2017 году - 11)", - проинформировали в ведомстве.

Также в Комитете сообщили, что в целях предотвращения въезда или транзитного перемещения иностранных боевиков через территорию РК ведется работа по интегрированию санкционных списков СБ ООН в национальную базу данных.

Лица, причастные к терроризму и включенные в санкционный список СБ ООН, занесены в контрольные списки и подлежат задержанию при пересечении госграницы РК", - уточнили в КНБ.

В текущем году для противодействия экстремизму и терроризму КНБ планирует совместно с заинтересованными государственными органами и СМИ дополнительный комплекс профилактических и контрпропагандистских мер по противодействию распространения радикальной идеологии. "Вместе с тем, важно также участие в этой работе неправительственных организаций и граждан", - подчеркнули в ведомстве.

Говоря о том, каким образом граждане могут оказать содействие в работе государственных органов по противодействию экстремизму и терроризму, в КНБ отметили, что данные вопросы предусмотрены статьей 9 закона РК "О противодействии терроризму".

В КНБ пояснили, что граждан должны насторожить изменения в поведении близких и знакомых людей, которые могут указывать на их приверженность радикальным идеям и взглядам, например: отчужденность, неприятие светских устоев, стремление навязать собственную трактовку религиозных канонов.

Другие признаки радикалов:

- проявление негативного отношения и нетерпимости по отношению к представителям официального мусульманского духовенства РК и других вероисповеданий, а также государственных и правоохранительных органов РК;

- ограничение круга общения, обвинение окружения (как светских, так и религиозных лиц) в неверии;

- разрыв родственных отношений по религиозным мотивам;

- выражение одобрения и сочувствия лицам, участвующим в боевых действиях на стороне террористических организаций за рубежом;

- высказывание намерений по выезду из РК в исламские страны, мотивированные ущемлением религиозных прав верующих в Казахстане.

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