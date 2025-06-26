В Казахстане в 2025 году привлечены к ответственности свыше 14 тысяч должностных лиц

Рассказать друзьям

Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства", - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства", сообщили в пресс-службе Акорды.





Законом внесены поправки в Земельный, Лесной, Предпринимательский, Трудовой и Бюджетный кодексы, а также в 9 законов.





Первый блок поправок направлен на совершенствование законодательства в области особо охраняемых природных территорий. Законом пересмотрены основания для перевода земель ООПТ в земли иных категорий.





Второй блок поправок направлен на обеспечение безопасности населения и предотвращение причинения вреда окружающей среде на территориях ООПТ.





Третий блок направлен на обеспечение охраны и рационального использования "зеленого пояса" города Астаны.





Четвертым блоком поправок регламентированы вопросы углеродных офсетов. Законом распространено действие Лесного кодекса на деятельность по реализации углеродных офсетов, реализуемых на землях государственного лесного фонда, направленных на поглощение парниковых газов путем посадки новых лесных насаждений и восстановление деградированных и нарушенных земель.





Пятый блок поправок направлен на обеспечение социальной защищенности работников в сфере ООПТ.





Шестой блок поправок предусматривает внедрение системы гарантирования займов субъектам бизнеса. Целью системы гарантирования является обеспечение доступности необходимого объема финансирования субъектам предпринимательства при недостаточности у них залогового обеспечения для получения кредитов в банках второго уровня.



