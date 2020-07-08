В Казахстане временно приостанавливается курсирование некоторых пассажирских поездов

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило о временной отмене курсирования некоторых пассажирских поездов, передает Kazakhstan Today.

С 8 июля 2020 года приостанавливается прибытие и отправление пассажирских поездов и беспересадочных вагонов по станции Атырау:





- № 41/42 Атырау - Алматы-1 отправлением из Атырау с 9 июля, прибытием/отправлением из Алматы-1 с 11 июля, прибытием в Атырау с 13 июля;

- № 313/314 Атырау - Мангистау отправлением из Атырау с 8 июля, прибытием/отправлением из Мангистау с 9 июля, прибытием в Атырау с 10 июля;

- № 692/691 Актобе - Атырау отправлением из Актобе с 7 июля, прибытием/отправлением из Атырау с 8 июля, прибытием в Актобе с 9 июля;

- беспересадочные вагоны Алматы-2 - Кульсары, курсирующие в составах пассажирских поездов №77/78 Алматы-2 - Мангистау и №313/314 Атырау - Мангистау, отправлением из Алматы с 5 июля, прибытием/отправлением из Кульсары с 8 июля, прибытием в Алматы с 11 июля.

Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на указанные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме без удержаний.

Возврат платежей за билеты производится наличным и безналичным расчетом в зависимости от порядка возврата и способа приобретения билета.

Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно узнавать по номеру 105.

Национальный перевозчик просит пассажиров отнестись с пониманием к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период распространения коронавирусной пандемии.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства