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В Казахстане начали действовать усиленные карантинные меры

05.07.2020, 10:20 15634
Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане начали действовать усиленные карантинные меры, которые вводятся для стабилизации эпидемиологической обстановки по всей стране, передает Kazakhstan Today.
 
Ограничительные меры были утверждены на заседании государственной комиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина. Ожидается, что строгий карантин продлится с 5 по 20 июля; спустя две недели будет принято решение о продлении либо снятии усиленного режима.
 
В воскресенье, 5 июля, начинает действовать запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей. 
 
Запрещена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них. Запрещена деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярдов, компьютерных клубов, ночных клубов, боулинг-центров, аттракционов, детских игровых площадок, батутов), кинотеатров, театров, концертных залов, музеев, выставок.
 
Приостанавливается деятельность религиозных объектов (мечетей, церквей, соборов, синагог и др.). Запрещена деятельность детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений (за исключением дежурных групп), детских кабинетов коррекции, образовательных центров, детских развивающих центров, кружков, курсов для детей и взрослых.
 
Начинает действовать запрет на деятельность SPA-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра. 
 
Запрещена работа городских и общественных пляжей, открытых аквапарков. Людям старше 65 лет не рекомендуется без необходимости покидать жилье, желательно выходить только за продуктами и в аптеку. Нельзя собираться числом более трех человек, за исключением членов одной семьи.
 
Разрешена деятельность объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонта автомобилей, бытовой техники и др.) с ограничением по времени и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
 
Деятельность медицинских центров осуществляется по записи и с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
 
Разрешена деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и заполняемостью не более 50%.
 
Разрешена деятельность аптек, продовольственных магазинов (мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты), продовольственных и непродовольственных рынков (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Непродовольственные магазины более 500 квадратных метров будут работать только на доставку.
 
Разрешена деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
 
Разрешена деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
 
Разрешена деятельность объектов бизнес-центров (услуги адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, консалтинг, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), букмекерских контор с ограничением по времени и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.
 
Ранее в акимате Алмалинского района подробно рассказали об ограничениях на период усиления карантина.
 

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