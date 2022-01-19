В Казахстане временно запретят выселение должников и снос жилья

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НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Руслан Жаксылыков назначен министром обороны Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Распоряжением главы государства он освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан - главнокомандующего Национальной гвардией.
Кроме того, указом главы государства Мурат Бектанов освобожден от должности министра обороны РК.
Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года.
Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. Конева (1987), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1996), Высшие академические курсы Военной академии генерального штаба ВС Российской Федерации (2004).
Трудовой стаж:
· Заместитель командующего внутренними войсками МВД РК (2006-2007);
· Первый заместитель командующего внутренними войсками - начальник главного штаба внутренних войск МВД РК (2007-2008);
· Командующий внутренними войсками МВД РК (сентябрь 2008 года - январь 2013 года);
· Главнокомандующий внутренними войсками МВД РК (январь 2013 года - апрель 2014 года);
· Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан (апрель 2014 года - сентябрь 2021 года);
· Заместитель министра внутренних дел РК - главнокомандующий Национальной гвардией РК (сентябрь 2021 года - 19 января 2022 года).