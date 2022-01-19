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В Казахстане временно запретят выселение должников и снос жилья

18.01.2022, 14:21 23166
В Казахстане временно запретят выселение должников и снос жилья
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - В Казахстане временно запретят выселение должников и снос жилья. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров на заседании правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

До 20 апреля 2022 года вводится временный запрет на проведение исполнительных действий, связанных с выселением, вселением, сносом строений", - сказал Алибек Куантыров, представляя план по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, который включает 51 пункт по разным направлениям.

 
 

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Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана завершен

19.01.2022, 15:47 891
Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана завершен
Фото: telegram/СЦК
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Сегодня завершился вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана. Последние воздушные суда с личным составом и техникой вылетели из Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В настоящее время на территории Республики Казахстан нет военнослужащих иностранных государств", - сообщил на брифинге в СЦК начальник департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК полковник Олжас Хусаинов. 

 
Он напомнил, что объединенный миротворческий контингент был размещен в Казахстане для содействия в стабилизации обстановки в стране. Контингент выполнял функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, воинских складов и других стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан.
 

Развертывание в Казахстане миротворческого потенциала ОДКБ было своевременным и эффективным, на практике отработаны механизмы межведомственного и межгосударственного взаимодействия и координации внутри организации", - подчеркнул Хусаинов. 

 
Он отметил, что произошедшие события стали переломным этапом в развитии ОДКБ, которая обрела новые качества как сильный международный институт. 
 

Однозначно, эта операция войдет в историю организации не только как пример применения на деле механизмов, отработанных в ходе многолетнего сотрудничества, но и как реальное подтверждение союзнического духа и боевого братства наших государств", - резюмировал представитель Минобороны. 


 
Напомним, 6 января в связи с беспорядками на всей территории республики был введен режим чрезвычайного положения. В этот же день Касым-Жомарт Токаев обратился за военной помощью к партнерам по ОДКБ 
 
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. 6 января передовые подразделения контингента ОДКБ приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 
 
Вся хронология январской трагедии - здесь
 

Еркин Ботаканов назначен вице-министром внутренних дел и главнокомандующим Нацгвардией

19.01.2022, 15:16 1626
Еркин Ботаканов назначен вице-министром внутренних дел и главнокомандующим Нацгвардией
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Распоряжением президента РК Касым-Жомарта Токаева Еркин Ботаканов назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан - главнокомандующим Национальной гвардией. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Еркин Ботаканов родился 1 сентября 1966 года в селе Топтерек Курчумского района Восточно-Казахстанской области.
 
В 1987 году он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Конева. В 2003 году - Военную академию ВС РК. С июля 2013 года по июль 2014 года - слушатель Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации.
 
После окончания училища был направлен для прохождения службы в в/ч 43093 ВС СССР на должность командира взвода.
 
С августа 1990 года по март 2006 года проходил службу в Республиканской гвардии РК на должностях от командира роты до командира полка.
 
С марта 2006 года по июль 2009 года проходил службу во Внутренних войсках МВД РК на должностях от старшего офицера отдела службы войск и безопасности военной службы управления боевой подготовки до командира соединения в/ч 6637.
 
С июля 2009 года по июль 2010 года - заместитель Командующего Внутренними войсками - заместитель председателя Комитета Внутренних войск МВД РК.
 
С июля 2010 года по июль 2013 года - первый заместитель главнокомандующего Внутренними войсками - начальник Главного штаба - заместитель председателя Комитета Внутренних войск МВД РК.
 
С июля 2014 года по август 2020 года - командующий региональным командованием "Орталык" Национальной гвардии РК.
 
С 7 августа 2020 года - первый заместитель главнокомандующего Национальной гвардией - начальник Главного штаба. 
 
Награжден орденами "Данк" II степени и "Айбын" II степени, а также 21 медалью СССР, Республики Казахстан, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.
 
 

Министром обороны РК назначен Руслан Жаксылыков

19.01.2022, 15:14 3941
Министром обороны РК назначен Руслан Жаксылыков
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Руслан Жаксылыков назначен министром обороны Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства он освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан - главнокомандующего Национальной гвардией.
 
Кроме того, указом главы государства Мурат Бектанов освобожден от должности министра обороны РК.
 
Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года. 

Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. Конева (1987), Военную академию им. М.В. Фрунзе (1996), Высшие академические курсы Военной академии генерального штаба ВС Российской Федерации (2004).
 
Трудовой стаж:
 
· Заместитель командующего внутренними войсками МВД РК (2006-2007);
 
· Первый заместитель командующего внутренними войсками - начальник главного штаба внутренних войск МВД РК (2007-2008);
 
· Командующий внутренними войсками МВД РК (сентябрь 2008 года - январь 2013 года);
 
· Главнокомандующий внутренними войсками МВД РК (январь 2013 года - апрель 2014 года);
 
· Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан (апрель 2014 года - сентябрь 2021 года);
 
· Заместитель министра внутренних дел РК - главнокомандующий Национальной гвардией РК (сентябрь 2021 года - 19 января 2022 года).
 

В Казахстане люди с инвалидностью будут получать квоты на выборах

19.01.2022, 12:16 7856
В Казахстане люди с инвалидностью будут получать квоты на выборах
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили поправки в Закон "О выборах в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в заключении к законопроекту, его целями являются обеспечение присутствия и учет мнения в представительной ветви власти, наравне с женщинами и молодежью, лиц с инвалидностью, привлечение их к активной работе в жизнедеятельности государства, пишет "Казправда".
 
Отмечается, что данный подход нацелен на устранение социального дисбаланса в обществе и отвечает современным запросам. В этих условиях совершенствование правовых механизмов формирования представительных органов власти позволит учитывать мнение более широкой категории граждан в решении наиболее актуальных социальных проблем.
 
Нормы законопроекта позволят обеспечить повышение уровня правовой и политической культуры общества в целях обеспечения равенства полов во всех сферах жизнедеятельности, а также диверсификацию (изменение с целью повышения разнообразия) избирательных программ посредством выдвижения различных кандидатов, активное вовлечение женщин, молодежи и лиц с инвалидностью для проявления их гражданской позиции.
 
Предметом регулирования положений законопроекта являются общественные отношения, связанные с распределением депутатских мандатов в представительной ветви власти, а также перечнем квотируемых лиц, поскольку установить обязательную квоту, помимо женщин и молодежи, предлагается для лиц с инвалидностью. 
 

Деятельность ТОО "Оператор РОП" по утильсбору прекращена

19.01.2022, 10:18 9501
Деятельность ТОО "Оператор РОП" по утильсбору прекращена
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - В рамках исполнения поручения главы государства 18 января 2022 года правительство Республики Казахстан приняло постановление "О некоторых вопросах подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества "Жасыл даму", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Деятельность ТОО "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства", - говорится в сообщении.

 
Исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей передано государственной организации - АО "Жасыл даму".

Напомним, президент Токаев заявил, что утилизационным сбором должна заниматься государственная организация. 

 

В ходе массовых беспорядков в 8 регионах пострадало 270 объектов

18.01.2022, 21:14 22231
В ходе массовых беспорядков в 8 регионах пострадало 270 объектов
Фото: ©Мадина Аимбетова
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр провел очередное заседание правительственной комиссии по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы организации восстановительных работ и возмещения ущерба, причиненного в результате произошедших беспорядков, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
В 8 регионах пострадало 270 объектов, в том числе 45 административных и 225 коммерческих зданий. Начато восстановление 44 административных объектов, работы по 12 коммерческим объектам в Шымкенте и Алматы завершены. 
 
Кроме того, на заседании комиссии утвержден механизм возмещения ущерба представителям МСБ из средств резерва правительства. 
 
Согласно механизму ущерб по объектам недвижимого имущества предпринимателей будет возмещаться на основании подтвержденной сметной документации. 
 
При этом объем возмещения по утраченным товарно-материальным ценностям будет определяться региональными комиссиями совместно с НПП "Атамекен", исходя из представленных подтверждающих фискальных документов. 
 
Скляр дал поручение об ускорении работ по восстановлению и завершению обследования пострадавших объектов, а также по информированию населения о принимаемых мерах. 
 

МВД призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие

18.01.2022, 21:05 21516
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - В ходе массовых беспорядков в стране, из оружейных магазинов, зданий правоохранительных и специальных органов преступниками совершено хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная (статья 287 УК - до 5 лет лишения свободы) и административная (статья 482 КоАП РК - штраф 25 МРП) ответственность, сообщает Polisia.kz
 
В МВД подчеркнули, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений. 
 

В этой связи, призываем граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и спецсредства. В целях предотвращения несчастных случаев и получения травм, просим не производить каких-либо действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, не пытаться их транспортировать, а сообщать об этом в полицию по телефонам 102 или 112", - говорится в сообщении МВД. 

 
 

Режим ЧП прекращает действие по всему Казахстану

18.01.2022, 20:45 23161
Режим ЧП прекращает действие по всему Казахстану
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - Как сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали, с полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее президентом было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных регионах.
 

Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения. Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!", - написал Берик Уали.

 
Ранее сообщалось о прекращении режима ЧП в Алматы. Вместе с тем, в комендатуре напоминают, что в городе все еще сохраняется "красный" уровень террористической опасности. 
 

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