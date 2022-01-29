В Казахстане введен новый вид государственной пошлины

НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - С 1 января 2022 года в Налоговом кодексе РК введен новый вид государственной пошлины для подачи исков в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно изменениям, при подаче заявления в суд для рассмотрения заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, административных исков в рамках Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан истец уплачивает государственную пошлину в размере 0,5 МРП (1532 тенге в 2022 году), сообщает пресс-служба комитета государственных доходов МФ РК.

Плательщиком государственной пошлины является заявитель, в интересах которого рассматривается дело в суде. Уплата производится до подачи заявления (жалобы).

Уполномоченные органы - суды, рассматривающие заявления (жалобы).