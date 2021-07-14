В Казахстане введут госнадзор в области пожарной безопасности

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В ходе заседания Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности был обсужден вопрос введения государственного надзора с применением мер оперативного реагирования в области пожарной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Целью предлагаемого регулирования является оперативное воздействие при наличии явной угрозы жизни и здоровью людей в виде приостановки эксплуатации участка на объекте. Введение госнадзора в области пожарной безопасности позволит принимать незамедлительные меры, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Также данная мера станет действенным предупреждающим инструментом в предотвращении пожаров и гибели людей.

В ходе заседания также обсудили вопрос повышения уровня безопасности на объектах уязвимых в террористическом отношении (УТО) при оказании охранных услуг со стороны частных охранных организаций.

Предлагаемые решения предусматривают обязательное наличие опыта работы в сфере оказания охранных услуг не менее одного года. Для обеспечения должного уровня и своевременного пресечения преступлений со стороны организаций необходимо наличие пункта централизованной охраны, расположенного в офисном помещении, и пульта централизованного наблюдения.

Вице-премьером дан ряд поручений и по другим вопросам, рассмотренным на МВК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства