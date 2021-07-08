В Казахстане запущен единый портал краткосрочных онлайн-курсов

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Министерство труда и социальной защиты населения РК и АО "Центр развития трудовых ресурсов" запустили портал обучения краткосрочным онлайн-курсам skills.enbek.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уже 70 авторов и разработчиков онлайн-курсов готовы предложить свои обучающие программы для заинтересованных граждан, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Портал является казахстанским аналогом международных обучающих площадок, предоставляющих доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса (рынок услуг). Ресурс создан с целью повышения уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирования карьерного развития и продвижения концепции "обучение в течение всей жизни".

На момент запуска казахстанские авторы и разработчики уже предлагают курсы в сферах поварского и кулинарного дела, косметических, юридических и бухгалтерских услуг, строительства, гостиничного и ресторанного дела, делопроизводства, IT, SMM.

Получить доступ к обучению востребованным навыкам или курсам повышения квалификации может любой гражданин, пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав "Онлайн-обучение" на Электронной бирже труда enbek.kz.

Авторами и разработчиками курсов являются казахстанские юридические лица и индивидуальные предприниматели, в том числе учебные центры, организации образования. Они уже сегодня видят преимущества Портала в предоставлении бесплатной площадки для размещения курсов, содействии развитию онлайн-обучения, получении дополнительного канала прибыли.

Для начинающих авторов и разработчиков на портале подготовлены и размещены методические рекомендации по созданию онлайн-курсов и требования к ним.

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