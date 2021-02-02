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Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане запустили мобильное приложение "102", передает Kazakhstan Today

По поручению Елбасы с начала 2019 года Министерством начата работа по модернизации органов внутренних дел. Отмечая, что "нынешняя ситуация в стране предъявляет новые требования к правоохранительным органам, которые должны идти навстречу запросам граждан", президент страны в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года также поставил конкретные задачи по реформе полиции. Одной из задач, стоящих перед Министерством, является создание современной, технологичной, пользующейся доверием граждан, системы органов внутренних дел. Сегодня в рамках реализации концепции "слышащего государства" мы официально запускаем новый удобный для населения сервис - мобильное приложение "102", - сообщил в Facebook министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Он отметил, что при нынешнем уровне развития информационных технологий любая информация распространяется молниеносно.

Мы стремимся, чтобы такой же молниеносной была реакция полиции на сообщения от граждан. Ежесуточно операторы Центров оперативного управления полиции обрабатывают порядка 10 тысяч сообщений, поступающих на канал 102. Но вместе с тем, встречаются ситуации, когда информация о происшествии сообщается не в полицию, а выкладывается в социальные сети. Как правило, очевидцы различных происшествий публикуют фото или видео с места на своих страницах или отправляют на популярные паблики. Эти происшествия выявляются нашими специалистами при мониторинге социальных сетей. При этом теряется драгоценное время, которое могло быть использовано сотрудниками полиции для пресечения правонарушения или раскрытия преступления "по горячим следам". Именно поэтому возникла идея разработать специальный сервис, который позволит полицейским более оперативно реагировать на происшествия и сообщения граждан", - проинформировал глава МВД.

По его словам, мобильное приложение Министерства внутренних дел "102" позволяет отправлять как короткие сообщения о происходящем, так и фото, видео с места происшествия. Более того, имеется возможность совершать видеозвонки. При этом определяется местоположение позвонившего, а операторы ЦОУ могут видеть происходящее и сразу принимать соответствующие меры реагирования.

Через приложение можно также обратиться в службу собственной безопасности МВД в случае столкновения с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции.

Мы ожидаем, что при помощи приложения и благодаря нашим совместным усилиям, повысится оперативность реагирования полиции, эффективность при раскрытии преступлений, а многие правонарушения можно будет предупредить и предотвратить. Незамедлительно сообщайте, если считаете, что есть угроза вашей или чьей-либо безопасности или жизни; если увидели, что пьяный человек садится за руль; если стали свидетелем насилия; если видите жестокое обращение с животными; если заметили подозрительное лицо. Только совместными усилиями мы создадим безопасное и нетерпимое к правонарушениям общество", - заключил Тургумбаев.

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