В Китае заинтересованы в развитии двусторонних отношений с областью Жетысу

Фото: Пресс-служба акима области Жетысу

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Талдыкорган. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках продолжающегося визита в Китайскую Народную Республику делегация из области Жетысу приняла участие в деловой встрече по вопросам развития двусторонних связей в сфере транспорта, логистики и торговли, состоявшейся в Хоргосе, сообщает пресс-служба акима области.





В рамках встречи был заключен трехсторонний меморандум о сотрудничестве между управляющей компанией СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", технопарком "Казахстанско-китайский международный промышленный город" и МЦПС КНР, что содействует развитию беспрепятственной логистики.





Состоявшаяся встреча придаст новый импульс развитию экономических отношений между Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и регионом. Напомним, протяженность границы Жетысу с КНР составляет 563 км. Кроме того, через область Жетысу проходит трансконтинентальный автомобильный коридор Западная Европа - Западный Китай, позволяющий доставлять грузы из Китая в Европу за 11 дней. Более того СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота" расположена на стыке важных маршрутов от Китая и Юго-Восточной Азии до стран СНГ и Европы, что географически выгодно. Учитывая имеющиеся транспортно-логистические возможности и потенциал области Жетысу, китайская сторона весьма заинтересована в укреплении и дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Фото: Пресс-служба акима области Жетысу

Уважаемые гости из Жетысу, в наших интересах еще больше укрепить отношения между двумя нашими странами. Хотим, чтобы наша дружба с Жетысу достигла нового уровня. Для этого нужны наши совместные усилия. Мы хотим запустить механизмы, которые будут регулярно реализовываться между Илийской областью и областью Жетысу. Если совместно создадим специальную рабочую группу, взаимодействовать будет намного проще", - сказал секретарь КПК КНР Хао Цзяньминь.





Аким области Жетысу Бейбит Исабаев отметил, что готов к совместной работе, подчеркнув, что со стороны нашего региона будет оказана вся необходимая поддержка. Он также напомнил, что для инвесторов в регионе создаются благоприятные с административной и экономической точек зрения условия:





Мы увидели значительный рост в экономике Синьцзян-Уйгурского автономного района, достигнутый за последние 15 лет. Поэтому мы также поддерживаем рассмотрение вопросов дружбы между Илийской областью и нашим регионом. Поддерживаю ваши предложения о создании рабочей группы, которая будет регулировать отношения между двумя регионами. Со своей стороны мы приложим усилия для увеличения количества грузоперевозок, пересекающих границу, урегулирования таможенных процедур. Этому будет содействовать и совместная рабочая группа", - сказал Исабаев.





Глава региона также отметил, что в области ведется работа по привлечению инвестиций по 5 стратегическим направлениям. В частности, в сферу развития агропромышленного комплекса, транспорта и логистики, туризма, промышленности, в том числе развитие недропользования.





В завершение встречи был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между Казахстанско-китайским международным промышленным городом и торгово-логистическими специальными экономическими зонами.