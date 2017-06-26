В Кызылорде прошла антинаркотическая акция

Кызылорда. 26 июня. Kazakhstan Today - В честь празднования Международного дня борьбы с наркоманией в городском парке культуры и отдыха Кызылорды прошла антинаркотическая акция, передает Kazakhstan Today.

В ходе акции прошел митинг, на котором отличившиеся в антинаркотической пропаганде жители города были поощрены благодарственными письмами и подарками, сообщила пресс-служба ДВД Кызылординской области.

По окончании митинга присутствующих ждала концертная программа, состоящая из тематических театральных и танцевальных постановок. Перед присутствующими также выступил певец Куандык Рахым.

Кроме этого, по информации ведомства, была организована раздача антинаркотических листовок.

В полиции региона рассказали и о других мерах борьбы с наркоманией.

"В период проведения месячника сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом ДВД области была организована и информационно-пропагандистская работа. На территории всей области в местах большого скопления населения были вывешаны специально изготовленные плакаты и агитационные листы о проблеме наркомании, уголовной ответственности, а также с информацией о телефоне доверия", - заключили в ДВД.

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