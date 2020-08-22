В КНБ рассказали о порядке пересечения госграницы РК

Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности РК опубликовал порядок пересечения границы страны на период карантинных ограничений, передает Kazakhstan Today.

До улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации временно ограничить пересечение государственной границы РК гражданами Казахстана и иностранцами (лицами без гражданства), за исключением:

1) персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей;

2) членов официальных делегаций, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

3) граждан Республики Казахстан, являющихся сотрудниками международных организаций, членами которых является Республика Казахстан, дислоцирующихся на территории иностранных государств - при подтверждении статуса сотрудника и членов их семей;

4) иностранцев, являющихся сотрудниками международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан;

5) членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лиц, участвующих в железнодорожных перевозочных процессах, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов, осуществляющих перевозку грузов в международном сообщении;

6) иностранцев, являющихся сотрудниками казахстанских авиакомпаний, при подтверждении статуса;

7) членов семей иностранцев, являющихся сотрудниками казахстанских авиакомпаний (при условии подтверждения факта родственных связей - супруг (супруга) и их дети), но не более 1 раза в 30 суток;

8) обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории Республики Казахстан и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств для выполнения служебных обязанностей - при наличии заверенного именного списка работников;

9) граждан Российской Федерации, входящих в состав воинских формирований, подразделений и предприятий промышленности, дислоцирующихся на арендуемых у Республики Казахстан территориях и членов их семей (супруг, супруга, их родители и дети) при подтверждении принадлежности к воинскому формированию (подразделению, предприятию промышленности) и родственных связей, а также граждан Российской Федерации, командируемых в указанные воинские формирования, подразделения и предприятия промышленности - при наличии командировочных удостоверений, выданных уполномоченными государственными органами и организациями Российской Федерации;

10) граждан Российской Федерации и членов их семей на территорию комплекса "Байконур" и города Байконыр - при обязательном предъявлении документа/документов, подтверждающих действительность работы/службы в государственных органах и иных организациях, функционирующих на комплексе "Байконур", а также имеющих постоянную или временную регистрацию в городе Байконыр;

11) сотрудников Межправительственной фельдъегерской связи Республики Казахстан и иностранных государств при подтверждении статуса;

12) граждан Республики Казахстан (лиц без гражданства, документированных Республикой Казахстан удостоверением лица без гражданства), ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан;

13) граждан Республики Казахстан, при выезде из Республики Казахстан на постоянное место жительство в другое государство и/или имеющих иммиграционные визы;

14) граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения (в сопровождении не более двух взрослых человек), при наличии следующих документов:

- заключения врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 "Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения";

- письма-приглашения от зарубежной медицинской организации на лечение - с нотариально засвидетельствованным переводом;

15) иностранцев (лиц без гражданства) для прохождения лечения в казахстанских специализированных лечебных учреждениях при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения с указанием срока прохождения лечения (в сопровождении не более двух взрослых человек);

16) граждан Республики Казахстан с видами на жительство иностранных государств, либо имеющих разрешение на временное пребывание на их территории (только для пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь) и их несовершеннолетних детей - не более 1 раза в 30 суток;

17) иностранцев, ранее вылетевших из аэропортов Республики Казахстан на отдых по туристическим путевкам и возвращающихся после отдыха в аэропорты Республики Казахстан с целью дальнейшего выезда в страну своего гражданства автомобильным транспортом - при условии их вывоза по согласованию и при содействии посольств этих государств;

18) иностранцев, прибывающих в Республику Казахстан через воздушные пункты пропуска для дальнейшего вылета или убытия через автомобильные пункты пропуска в страну гражданства, по обращению Посольства и консульских учреждений своих государств после проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий;

19) лиц, следующих на похороны членов семьи и близких родственников (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) при наличии подтверждающих документов, а также лиц, сопровождающих к месту захоронения тела (прах) умерших членов семьи и близких родственников;

20) лиц, следующих для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруг (супруга), родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки) и их несовершеннолетних детей, при наличии подтверждающих документов лечебного заведения о тяжелом заболевании;

21) иностранцев (лиц без гражданства, документированных иностранным государством удостоверением лица без гражданства), ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны;

22) иностранцев (лиц без гражданства), имеющих виды на жительство (статус оралмана) на территории Республики Казахстан и члены их семей (супруг, супруга, их родители и дети) - не более 1 раза в 30 суток;

23) иностранцев (лиц без гражданства), являющихся членами семей граждан Республики Казахстан - при условии подтверждения факта родственных связей (супруг (супруга), их родители и дети) и их несовершеннолетних детей - не более 1 раза в 30 суток;

24) граждан Республики Казахстан, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями иностранцев и их несовершеннолетних детей, - только для выезда в страну гражданства члена семьи, не более 1 раза в 30 суток;

25) граждан Республики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств, а также для их выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) - при наличии приглашений заграничного учебного заведения и официального разрешения на въезд в иностранное государство в указанных целях. Если выезжающий по указанным в настоящем подпункте целям гражданин Республики Казахстан является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями);

26) иностранцев, проходящих обучение в учебных заведениях на территории Республики Казахстан (учащиеся, студенты, слушатели, курсанты), а также в случае их въезда в Республику Казахстан для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) при наличии приглашений казахстанских учебных заведений. Если въезжающий по указанным в настоящем подпункте целям иностранный гражданин является несовершеннолетним, разрешается его сопровождение родителями (опекунами или попечителями);

27) водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки (не более двух водителей на одно грузовое транспортное средство), при наличии водительских удостоверений соответствующей категории и владельцев грузов, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность - при представлении документов, подтверждающих осуществление сельскохозяйственной деятельности (согласно перечню и образцам документов, утверждённых Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан);

28) водителей, осуществляющих перевозку лиц, которым в соответствии с настоящим порядком разрешено пересечение государственной границы Республики Казахстан и эвакуационные рейсы;

29) иностранцев - сотрудников (специалистов) компаний, имеющих социальную значимость, согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан для каждого отдельного случая;

30) лиц, осуществляющих поставку автомобильного и специального транспорта в рамках заключенных контрактов, согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя премьер-министра Республики Казахстан для каждого отдельного случая;

31) граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу с целью осуществления трудовой деятельности при предоставлении трудового договора, контракта, разрешения на работу или иных подтверждающих документов на осуществление трудовой деятельности с принимающей организации или их копий, а также разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях;

32) граждан Республики Казахстан из числа квалифицированных сотрудников (специалистов) на выезд из Республики Казахстан - по ходатайству государственных органов Республики Казахстан, согласно списку, утверждаемому специально созданной Межведомственной комиссией под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан для каждого отдельного случая, при наличии официального разрешения на въезд в страну следования;

33) иностранцам (лицам без гражданства) для прохождения лечения в казахстанских специализированных лечебных учреждениях - при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения (в сопровождении не более двух взрослых человек);

34) разыскиваемым и осужденным из числа иностранцев (лиц без гражданства) и граждан Республики Казахстан, передаваемым (выдаваемым) в порядке экстрадиции, а также осуществляющим их прием-передачу сотрудникам конвойных служб - на основании решения Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и соответствующего письма Комитета УИС МВД Республики Казахстан;

35) иностранцев (лиц без гражданства) из состава экипажей морских судов, следующих в Республику Казахстан вне экипажей для смены - при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов;

36) иностранного медицинского персонала, направляющегося в Казахстан для оказания медицинской помощи по приглашению государственных и местных исполнительных органов РК, а также в рамках гуманитарной помощи зарубежных государств или международных организаций.

В КНБ отметили, что разрешается выезд граждан Республики Казахстан в иностранные государства, с которыми по решению правительства РК возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы для туристических целей) воздушное сообщение, а также въезд в Республику Казахстан иностранцев из числа граждан государств, с которыми по решению правительства Республики Казахстан возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы для туристических целей) воздушное сообщение - при условии соблюдения визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями Республики Казахстан, а также иностранец должен быть гражданином страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное сообщение, и следовать из данной страны прямым рейсом.

Ранее Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал список стран, гражданам которых разрешили въезд в Кыргызстан. Казахстан вошел в перечень стран, граждане которых могут въезжать в Кыргызскую Республику.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства