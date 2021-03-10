В КНБ разъяснили поправки в закон об осуществлении деятельности на Каспийском море

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан разъяснили нормы вступившего в силу закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море", передает Kazakhstan Today.

Закон имплементирует в национальное законодательство нормы международного договора и обеспечивает готовность Республики Казахстан к вступлению в силу Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, рассказали в пресс-службе КНБ.

Конвенцией предусмотрено право прибрежных государств устанавливать территориальные воды шириной до 15 морских миль и рыболовную зону шириной 10 морских миль, а также разграничивать свой сектор дна и недр по договоренности с сопредельными и противолежащими государствами", - разъяснили в комитете.

В соответствии со статьей 16 закона "О Государственной границе Республики Казахстан" казахстанским промысловым судам предоставлено право выхода во внутренние и территориальные воды в любое время суток при условии соблюдения требований получения разрешений на неоднократное пересечение госграницы РК.

Казахстанцам, осуществляющим хозяйственную деятельность в территориальных водах (море) и внутренних водах на маломерных судах, разрешается свободный выход в море на расстояние до двух миль. При этом необходимо соответствующее представление заинтересованных государственных органов и организаций (КНБ, МВД)", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что КНБ ежегодно устанавливается перечень участков побережья Каспийского моря, где приостанавливается действие режимных ограничений, плавание и (или) эксплуатация в обозначенной акватории казахстанских маломерных самоходных и несамоходных (надводных и подводных) судов (средств), используемых физическими и юридическими лицами для отдыха, туризма и спорта.





Напомним, 23 февраля 2021 года глава государства подписал закон о расширении рыболовной зоны на Каспии.

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