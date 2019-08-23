В Костанае проходит форум сельских женщин

Костанай. 22 августа. Kazakhstan Today - Костанайские женщины поделились своими историями успеха на Форуме сельских женщин области и обсудили занятость на селе, а также перспективы "зеленой экономики", передает Kazakhstan Today.

"Вопросы повышения качества жизни на селе - не только задача одного государства. Чтобы был правильный диалог, чтобы от этого выиграли селяне, нужны такие площадки, которые сегодня становятся информационными, дискуссионными, презентационными, демонстрационными площадками. Мы говорим о многих проектах, которые реализуются в стране нашими простыми сельскими жителями, которые являются руководителями фермерских хозяйств, личных хозяйств. На таких форумах мы получаем много информации. Анализируя ее, мы готовим наши предложения на второй республиканский форум. Все эти вопросы, которые мы соберем благодаря таким форумам, мы будем настаивать на том, чтобы они были реализованы", - сказала председатель правления ОЮЛ "Коалиции за зеленую экономику и развитие G-Global", член совета по переходу к "зеленой" экономике при президенте Республики Казахстана, член координационно-общественного совета при МНЭ РК по вопросам реализации проекта "Ауыл-Ел бесiгi" Салтанат Рахимбекова.

Повесткой форума стали популяризация Концепции по переходу Казахстана к "зеленой" экономике", занятость на селе и государственный проект "Ауыл - Ел бесігі".

ОЮЛ "Коалиции за зеленую экономику и развитие G-Global" предлагает организовать обучение сельских жителей конкретным практическим навыкам ведения хозяйства, повысить производительности сельского труда, развивать повсеместное микрокредитование сельских безработных и самозанятых для открытия собственного дела, развивать кооперацию личных подсобных и мелких крестьянских хозяйств для решения вопросов выращивания и сбыта, сервисного обслуживания и микрокредитования.

Для реализации своих инициатив мы в рамках подготовки ко II Форуму сельских женщин Казахстана организовали три инициативы: присоединение к Меморандуму в поддержку специального проекта "Ауыл - Ел бесігі"; создали онлайн-платформу "Лучшие практики и инициативы для устойчивого развития села"; объявили республиканский марафон женских историй успеха на селе", - сообщила С. Рахимбекова.

Своими успехами в Костанае поделились 7 женщин-лауреатов региона.

Айслу Кузенбаева открыла Центр коррекции детей с ОВЗ "Аманат и К". Он оказывает уникальную систему услуг, способствующих получению продуктивных результатов в Особом детстве.

Мы учим детей быть в обществе, адаптироваться к условиям его, принимать решения самостоятельно, видеть друг друга, сопереживать окружающим и эмоционально быть готовыми к разным моментам жизни. Наш опыт и практика показали, что сейчас как никогда необходима поддержка обществом, государством, прежде всего самих родителей", - сообщила, презентуя свой проект, А. Кузенбаева.

Аким Алешинского сельского округа Жанат Байбулатова на Форуме сельских женщин Костанайской области представила наработки по теме "Брендинг сельского округа". В частности, по ее словам, одним из направлений брендинга территорий является вовлечение глав крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в оказание спонсорской помощи, за счет которой решаются вопросы социальной сферы.

Практически у каждого места есть исторические, природные и иные предпосылки для акцентирования его территориальной идентичности. В рамках проекта "Духовные святыни Казахстана" или "Сакральная география" возрастает интерес к познанию истории и культуры родного края. Таким объектом в Алешинском сельском округе является захоронение батыра Мандай Байдаулетулы, которое вошло в региональную карту сакральных мест Костанайской области", - сообщила Ж. Байбулатова.

Предприятие Гулсары Жаманкуловой, директора ТОО "Житикара АстыкТрейд", посетила делегация форума накануне. Она построила небольшой элеватор, хлебоприемный пункт с железнодорожными путями, хранилищами, а теперь намерена развернуть социальную работу.

Как человек с активной гражданской позицией я не хочу оставаться в стороне, а напротив, быть полезной своей малой родине, нашей области. В итоге родилась идея создания общественного фонда "Мукарама ана", философия которого заключается в том, чтобы "сделать счастливой женщину в каждом селе". Эту миссию для себя я выбрала давно, благодаря мудрости и учению моей мамы, в честь которой и назван наш фонд", - сообщила в ходе форума Г. Жаманкулова.

Вклад женщин в социальное и экономическое развитие края отметил и один из модераторов форума заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.

Женщины-предприниматели активно участвую в государственных программах. К примеру, в рамках программы "Енбек" женщинам выдано микрокредитов только в этом году более чем на 300 миллионов тенге. Кроме того, по программе "Дорожная карта бизнеса - 2020" женщинами в сельской местности реализуются такие социально-значимые проекты, как модернизация туристических баз, производство кондитерских изделий, открытие сыроварни, цеха по производству мясной продукции и многое другое", - сообщил в приветственном слове к участникам форума Е. Спанов.

По итогам форума избрана делегация из 15 человек, которые представят Костанайскую область на II Республиканском форуме женщин.

Форум проходит при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, его организаторами выступили акимат Костанайской области, Международный секретариат "G-Global", ОЮЛ "Коалиция за "зеленую" экономику и развитие G-Global", ОЮЛ "Аграрный союз женщин Казахстана".

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