В Костанайской области появится новый город

Костанай. 2 февраля. Kazakhstan Today - Поселку Затобольск в Костанайской области планируется в будущем присвоить статус города. Об этом сообщил аким области Архимед Мухамбетов на заседании областного маслихата, передает Kazakhstan Today.

С каждым годом население райцентра растет. Сегодня здесь проживают 25 тыс. человек, а с учетом увеличения в Затобольске темпов жилищного строительства численность населения вырастет в разы, пишет alau.kz

По словам Мухамбетова, строительство жилья в Затобольске может изменить статус поселка в будущем. "В Затобольстке сейчас проживает 25 тыс. человек, это перепись 10-летней давности, через год новая перепись населения. Новые микрорайоны дадут 5 тысяч квартир - по семейности - это 20 тыс. человек. Заречный - 10 тыс. человек. Я дал задание проработать вопрос, чтобы присвоить статус города Затобольску", - сказал глава региона.

Также сообщается, что на на сессии Костанайского областного маслихата распределили сэкономленные в бюджете прошлого года 3 млрд 300 млн тенге. Сумма в размере 1 млрд 116 млн тенге досталась управлению физической культуры и спорта на строительство футбольного манежа в Костанае. Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог - 836 млн на софинансирование ремонта девяти автодорог областного и районного значения, а также на средний ремонт улицы Рудного. Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства направили 191 млн тенге.

"106 млн тенге для сноса 8 аварийных пустующих домов в Аркалыке; 80 млн тенге - на ликвидацию несанкционированных свалок в Аркалыке, 5 млн тенге - на разработку ПСД по проекту "Строительство газопровода высокого давления от села Александровка до сел Борис-Романовка, Надеждинка, Воскресеновка Костанайского района и сел Боровское, Введенка, Первомайское, Молодежное, Буденовка Мендыкаринского района Костанайской области", - рассказала замруководителя управления экономики и бюджетного планирования области Елена Дерий.

Кроме того, почти полмиллиарда тенге из бюджета направят в этом году на завершение и новую разработку проектно-сметных документаций объектов инфраструктуры. К примеру, 114 млн тенге - по подведению инженерных сетей к микрорайонам "Коктем", "Тобыл 1", "Тобыл 2" в Костанайском районе.

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