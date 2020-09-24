В Костанайской области назначены акимы двух районов

Костанай. 23 сентября. Kazakhstan Today - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами Костанайского районного маслихата, назначил своим распоряжением и представил местному активу нового акима Костанайского района Жансултана Таукенова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Алау ", Жансултан Таукенов родился 5 октября 1975 года в селе Байгабул Амангельдинского района Костанайской области. Имеет высшее образование. Ранее занимал должность руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области".

Вместе с тем экс-аким Костанайского района Виктор Радченко был назначен акимом Карасуского района. Его активу района представил первый заместитель акима области Гауез Нурмухамбетов.

Виктор Радченко родился 1 ноября 1967 года. Окончил Костанайский инженерно-технический университет имени Миржакипа Дулатова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

23 сентября по распоряжению главы ВКО Даниала Ахметова акимом Риддера назначен Дмитрий Горьковой.

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