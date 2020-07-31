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В Кызылорде снижены тарифы на воду и канализацию

30.07.2020, 19:45 5914
Кызылорда. 30 июля. Kazakhstan Today - Тарифы снижаются для всех групп потребителей с 1 сентября 2020 года, передает Kazakhstan Today. 
 
С учетом изменения стоимости электрической энергии, а также исключения необоснованно полученных доходов по неисполнению тарифных смет и инвестиционных обязательств за 2019 год, корректировки инвестпрограммы в сторону уменьшения департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Кызылординской области утверждены тарифы для ГКП "Кызылорда су жуйеси" со снижением для всех групп потребителей с вводом в действие с 1 сентября 2020 года:
 
- на услуги водоснабжения - на 1,5%, в том числе для населения с 45,61 тенге до 44,92 тенге, для бюджетных организаций с 105,68 тенге до 104,09 тенге, для прочих потребителей с 150,55 тенге до 148,29 тенге за 1 кубический метр с НДС;
 
- на услуги водоотведения - на 2,76%, в том числе для населения с 48,82 тенге до 47,48 тенге, для бюджетных организаций с 124,75 тенге до 121,31 тенге, для прочих потребителей с 135,73 тенге до 131,98 тенге за 1 кубический метр с НДС.
 
Ранее в Шымкенте были снижены тарифы на услуги транспортировки электрической энергии и тепловой энергии. Также сообщалось, что в Казахстане потребителям вернут более 700 млн тенге за отопление.
 

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